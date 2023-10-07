e新品：惠而浦收身變頻雪櫃容量足 慳電易入屋

壓縮機運轉平穩更耐用

雪櫃或冷氣機都會使用壓縮機，傳統壓縮機只能提供固定不變的運轉速度，當達到設定溫度時，壓縮機就會停止運轉，直至溫度慢慢上升至高於設定溫度時則再次運轉，經常開關下耗電量會較高。而近年常說的變頻壓縮機，是利用電流變化控制壓縮機的運轉速度，雖然開始時仍會以最高速度運轉，但當到達目標溫度後便可降低轉速，由於毋須頻繁開關壓縮機，便可減少耗電量。

ZEN變頻技術除了減少耗電，更可自動調節溫度並維持特定溫度，同時能較為平穩地運轉，減少噪音之餘，也減少電流衝擊壓縮機而出現機件問題，令機體更耐用。新雙門雪櫃系列總共推出4款型號，包括WF2T203、WF2T255及WF2T325上置式急凍室雪櫃，以及WF2B290下置式急凍室雪櫃。其中WF2B290總容量為287公升（冷藏室207公升、急凍室80公升），設有多層送風系統，能為整個雪櫃提供更穩定的溫度，加上機身闊度只有595毫米，相當適合香港的居住空間。

快速急凍食材不結霜

如果需要大容量新鮮食材的用家，WF2T325上置式急凍室雪櫃是不錯的選擇，其總容量為324公升（冷藏室252公升、急凍室72公升），由於冷藏室夠大，足夠放置數天食材。全系列的雪櫃都使用無霜設計及設有快速急凍功能，可快速冷凍食材但同時不會結霜；配合抽屜式設計及活動式層架，用家可按需要調整雪櫃間隔，靈活擺放食材。●

[E潮]