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新晶片定位 方便果粉搵手機 Apple智能表感應手勢 點指接call

【明報專訊】Apple和HUAWEI都在近期推出旗艦手機，除了手機，還同時推出全新智能手表以供配搭。Apple在發布iPhone 15系列手機的同時，也推出Apple Watch Series 9，HUAWEI則有同時適合上班及運動需要的WATCH GT 4系列，加上Samsung的Galaxy Watch6 Classic，究竟新表有沒有吸引力？以下話你知。

Apple除了推出iPhone 15系列手機之外，Apple Watch Series 9（下稱S9）亦同時登場。新表配備重新設計的S9 SiP晶片，其雙核心CPU擁有56億電晶體，比起上一代多六成，GPU表現亦因而加快三成：配合watchOS 10重新設計的天氣、健身紀錄、信息等Apps，使用時表現更流暢。新晶片同時減少手表的耗電量，正常使用下可連續使用18小時，在低耗電模式下則可連續使用36小時。

為達碳中和目標 環保物料製作

由於S9速算能力提升，因此加入不少新功能，其中全新的手勢功能更令果粉們引頸以待。配合數碼表冠及觸感引擎等設計，用家只要用佩戴手表的手將食指與拇指互點兩下，毋須點擊屏幕便可控制手表部分功能，包括接聽電話或結束通話、停止計時器、延遲鬧鐘、播放及暫停音樂、使用遙距鏡頭拍攝相片、回覆信息等。由於感應手勢是由加速感應器、陀螺儀及光學心率感測器的數據計算出來，能偵測手腕微小動作的軌迹及血液流動的變化，所以準確度高，而且相信日後會有更多第三方Apps支援手勢功能，提供更多玩法。

此外，S9亦設有第2代超寬頻晶片，能精確定位配備相同晶片的iPhone 15系列手機。用家只要利用「精確尋找」功能便可在室內知道手機的距離和方向，同時手表會以觸感及聲音引導用家，愈接近iPhone震動及聲響愈大。為了更方便用家在戶外使用，屏幕最大亮度比上代倍增至2000尼特，而當手表處於常亮模式放下手腕時，仍會保持最高500尼特亮度；在睡眠專注模式時會自動調低至1尼特。

為了達到2030年全面碳中和目標，Apple在不同新品上都使用大量環保材料，例如iPhone 15 Pro系列內層的再生鋁合金；全線產品亦棄用皮革物料，並在手機殼上改用自家研發的的FineWoven，當中68%成分為回收物料。而一眾新品中，S9號稱是品牌第一款達到碳中和目標的產品。不僅在表殼及表帶使用可再生材料，包裝盒亦縮小體積並採用100%纖維物料，甚至選用碳排放較多的海運取代空運，為地球出一分力。●

Apple Watch Series 9規格

表殼：41mm／45mm

支援系統：iOS

屏幕：藍寶石玻璃常亮Retina LTPO OLED

處理器：S9 SiP 雙核心

防水能力：50米

連續使用時間：18小時（正常）／36小時（低耗電）

重量：32.1g（41mm鋁金屬）／42.3g（41mm不鏽鋼）／39g（45mm鋁金屬）／51.5g（45mm不鏽鋼）

售價：$3199起

查詢：800 908 988

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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