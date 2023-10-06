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開眼 玩樂擴志

原木菠蘿油、朱古力 質感隨歲月變化

【明報專訊】木戒指、木筆、木碗、木製食物擺設、木製玩具……手工木製品自帶一種質樸感和溫度。木工工作室白犬工坊由夫妻檔Dickens和Canter經營，教人製作獨一無二的木製品，無論是隨身配件、文具、餐具，甚至是像真的食物擺設及玩具都可以親手製作！

車削、打磨 步步指導

工作室採小班教學，同時間最多兩人參與，由原木開始，車削、打磨到完成，步步指導。店內擺設他們製作的菠蘿油memo座、蛋撻皮小碗、朱古力戒指盒，精緻又可愛，但原來兩人皆是半途出家。Dickens本身經營結他品牌，在向木廠訂製結他時，常收到木材樣辦，遂利用來創作戒指等小型木器，在網絡分享。怎料迴響不俗，於是開始接受木製品訂單，並舉辦工作坊。一次在台灣參加市集時，認識當地的師傅，進而學習到更多木工知識及車牀使用技巧。

正如人的指紋獨一無二，每棵樹都有自己獨有的木紋，製成木製品後便會留下不同紋理及年輪，隨時間流逝，木色、質感亦會因使用者習慣有所變化。這裏製作的木餐具皆可選擇塗上生漆，據指可令餐具防水耐熱及抗酸，工作坊更可以每年為木餐具免費塗上生漆及蠟兩次。

■白犬工坊

費用：$580起/木器

地址：海濱道139至141號海濱中心9樓907室

交通：港鐵牛頭角站B6出口，行約7分鐘

網址：bit.ly/3LHUNux

查詢：9861 4994（WhatsApp）

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