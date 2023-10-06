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開眼 玩樂擴志

雕塑不設限

【明報專訊】在網上搜尋器輸入「雕塑」二字，首頁顯示的圖片，盡是《大衛像》、《沉思者》一類的傳統人像；難道只有米開朗基羅、羅丹等大師，才可憑雙手創作出充滿力量與美感的雕塑？

常人如你如我，一樣可以創作屬於自己的傑作。走進迅速轉型的觀塘工業區，尋訪隱藏其間的雕塑、木工工作坊，發揮小宇宙，體會雕塑的魅力。

軟陶、美國土 雕刻夢想之作

在雕塑模型教室CHY Studio，雕塑作品可以100％自由發揮，任由參加者自訂卡通動漫角色、寵物，甚至是親友的頭像。創辦人兼導師曾皓賢說，不想為創作設限。

念藝術系出身的曾皓賢喜歡玩模型，但嫌市場上的模型難以達到他的要求，「曾經試過在香港找人做，但是我的要求太難，就算付出較高價錢都沒有人做到，那我就自己做」。自此一個個維肖維妙的模型便在他的手中誕生。工作室最初以客製化模型為主，有時亦會為人修改模型，後來有感愈來愈多人對DIY手雕模型感興趣，於是去年9月轉型以教學形式運作。

以焗爐硬化 方便在家創作

製作雕塑第一步，當然要認識眼前這塊酷似「泥膠」的玩意。曾皓賢指，雕塑課程主要採用super sculpey（又稱美國土），跟新興的polymer clay（軟陶）一樣屬於低溫泥，不僅不黏手，放在室溫也不會變乾，可用於長時間製作。美國土的質地相比軟陶硬和挺身，更容易塑形雕刻，能輕鬆處理細節。但加熱硬化後，美國土較脆及易裂，因此曾皓賢會混合兩者使用，以軟陶作基本塑造，再以美國土包裹雕刻細節，避免稍有碰撞時完全斷裂。兩種素材均能以簡單焗爐硬化，用起來非常方便，學懂後也可以在家練習及創作。

手雕自然紋路 3D打印無可比擬

雕、刻、塑是雕塑的3種基本元素，一般工作坊着重「塑形」，但這裏注重學習以工具雕刻立體部分，以做出更細緻作品。曾皓賢堅持手雕而不以3D打印製作模型，就是喜歡用手做出來的細節，以及自然的紋路，因此以體驗為主的工作坊和恆常課程均會教授基礎雕刻技巧，就算4歲小朋友也能做出栩栩如生作品。

AB補土課程學改造模型

2小時雕塑工作坊，導師協助參加者輕鬆製作自訂作品；想有系統學習雕塑，則可參加人物頭像雕塑課程或art toy藝術玩具雕塑班，親手創作雕塑藝術品。若你是模型迷，或許會對香港少見的AB補土專業模型改造課程感興趣，能夠學習模型改件及提升改造技巧，自己模型自己改造！

■CHY Studio

費用︰立體雕塑公仔工作坊$350/位（2小時）

人物頭像雕塑課程$1500/4堂（每堂1小時30分鐘）

地址︰鴻圖道62號鴻懋工業大廈8B

交通︰港鐵觀塘站B3出口行約6分鐘

網址︰chystudiohk.com

查詢︰6509 2462（WhatsApp）

文︰陳真紀 

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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