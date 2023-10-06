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《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》 拍賣史上第二貴畫作

【明報專訊】Andy Warhol喜歡使用的名人，他們自身也同樣熟悉營銷符號。瑪麗蓮夢露其中一個增添她傳奇的小故事，就是她於1952年對Life Magazine說自己只穿Chanel N°5入睡，把兩個流行符號扣連一起。10年後的1962年8月5日夢露逝世，Warhol在數周內創作出《瑪麗蓮雙聯畫》（Marilyn Diptych），左聯25個彩色夢露，右聯25個黑白夢露，先不談當中的死亡意識（那是Warhol另一重要創作主題），這50個夢露堆疊一起，或多或少如同他稍早於同年7月9日展出的32個金寶湯罐頭：32幅圖標示了32種不同味道的金寶湯，50個夢露指涉50種不同韻味的夢露：電影裏的、穿Chanel N°5香水睡覺的、總統偷情醜聞中的……夢露逝世後傳媒報道影像堆疊到高峰之時創作出這件作品，Warhol利用亦同時尖銳地回應豐盛而單一的流行文化。在1962年剩下的3個幾月間，Warhol至少創作了超過23幅夢露作品，而《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》則在去年5月於紐約佳士得「Thomas and Doris Ammann珍藏晚間拍賣」以1.95億美元（約15.2億港元）的天價成為拍賣史上第二貴畫作。

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