匠心建構「民族品牌」 師徒築雀籠 承續香港DNA

記者11點多在太子道西的濠苑茶餐廳等Dylan。他推門走過來，先熟練地把一籠石燕掛上天花板橫垂的鐵枝——高亢，脆亮，兩桌籠中鳥旋即大聲對唱，如此以歌喉或霸地盤或求偶的溝通是雀友俗稱的「文鬥」。駐在園圃街雀鳥花園南門邊的這所茶記，是香港碩果僅存的雀鳥友善空間，其餘念得出名字的可遛鳥食肆，大概只有牛池灣新龍城、元朗唐人居兩間茶樓。養雀予人落伍印象，關乎1997年和2003年兩波禽流感遺下的心理陰影。比如說，雀鳥為飛行減重而頻繁排泄，人們總隱約覺得帶牠們四處逛不衛生。Dylan稱這是迷思。原先不鍾情寵物雀，現時卻在家在工作室豢養共4隻籠鳥的他，如是觀察：雜食攝取的野鳥糞渾散異味，但籠鳥飲食經嚴格調控，水果、穀物等糧料經消化後不會留下強烈氣味；且普遍籠鳥非常注重清潔，常洗澡，相比隨地便溺的貓狗，籠鳥只需更換籠底紙便可保持一室乾淨。至於不自由不人道的另一迷思，Dylan表示，細型雀仔的飛行能量其實只能支撐一方極狹小的範圍，所以「這些籠子像房間，讓牠們有私隱，不被其他同類天敵打擾下安全進食、休息」。

傾心竹製鳥籠工藝

那竹籠不單是鳥居，更是上世紀50至80年代富家子弟在外頭顯擺的身分象徵。製一個具收藏價值的「靚籠」可花上數月數年：開材破竹，刨削拉絲，用火水燈熱力彎曲竹枝，用舊式手押鑽穿孔，連駁組裝，塗漆，雕刻各種寓象紋形……由籠罩到籠身，由上裝到底盤，工序數不清地極度繁複。這種能在蘇富比拍賣行敲定以萬元起跳的雅致工藝品，迥然於臨時性質的棚架戲棚，恰好切合Dylan對精製竹材的想像。學生時代在芬蘭研讀城市空間與家具設計的他，摸上手全是北方木材，回流後一直希望探索南方的草本竹材。自2019年接下工藝空間「飄雅活藝」的合作邀約，雀籠師傅陳樂財示範的技術令他一見傾倒，「六七個月來師傅只教我鑽孔，我本來以為自己懂，但他加了些技巧，變得非常困難」。以那次見學成果的一張竹枝仿鳥腿條案「鳥南枝」為起點，Dylan親身走入雀鳥花園研究記錄，3年後終下決心拜師入門。

感恩捧接前人結晶

隆重地設宴，跪叩，斟茶。逢星期四、六下午來到舖頭，問過師父有什麼修籠工作要幫忙後，穿上印有舖名「財記」的啡色圍裙即自動自覺拿刀拿竹。在旁人的我眼中，兩師徒相處猶如父子。80多歲的陳樂財同樣師出有門，13歲跟隨舅父入行，3年後拜師漆籠大家卓康；他說，晚年收的這8個徒弟肯學就肯教，「各人修為不同，師父逼不到的，他們慢慢吸收，吸收不到就待久一點，沒有規定」。課程大綱和修業證書不存在的漫漫日子裏，這樣修習一門技藝難道不過於耗時費力？Dylan在書序一開頭就強調，工藝界的師徒制並非藏私不授的個人主義，其放棄金錢交換而交心相授的承襲模式，有助「民族品牌」（national branding）的建構。拿日本為例，為什麼我們總下意識覺得那地的手製器具特別優質？原因是，其以師徒關係營造的「匠人」形象：長時間鑽研一門工藝，不短視重利，不機械量產，懷着感恩的心捧接前人結晶……Dylan兩個月前赴日本越前市千年未來工藝祭，求教刀匠的經歷正具現如此精神，「我印了一些數據圖，還3D打印了一把師父（陳樂財）的刀模型。那人很靜，只問我到不到車站，駕車載我時繞路去了工場，說不如即刻做一把刀給你。他有很多訂單，排期滿到兩年後，幫我是惺惺相惜」——再一次加固日本手工藝者一流的腦海印象。

活現香港身分符號

Dylan說，沒必要羨慕別國。就像雀籠削刀的單面一字斜刃在日本刀匠看來別具魅力，《開雀籠》亦意外收穫兩個完全不諳中文的日本讀者，香港地域自有一條獨特遺傳的工藝基因。單是雀籠，香港製造已殊異於內地南北各派；幾番查證，他發現1950年代那批本地師傅創新多項技藝先河，如師祖卓康把四腳羅漢圈改為簡潔利落的三腳、陳帶做出形似古羅馬翼輪的「飛輪腳」……「一來是廣東人鬼馬，二來是香港人有錢，給得起價錢和時間。」香港雀籠有着再生設計的潛力，然而，Dylan目前只想專注認識和記錄基礎的竹漆功夫，「隨波逐流跟着世界轉的話，你永遠不能好好地完成一件事，我寫書只是想把雀籠的DNA翻出來給大家看，至於它能不能重現曙光，是一種leap of faith （信仰之躍）」。

被放進博物館的那些雀籠，轉頭又挪入各流行文化場域。如同周潤發在1990年代的《辣手神探》托着籠鳥出場，人人提籠賞雀的雲來大茶樓襯合粵式點心，是鏡頭下不移民的故鄉象徵；差不多30年後，MC $oHo在《係咁先啦》手拎籠鳥，於通往機場的公路畫面旁念唱離開不離開的移民暗喻——混沌交雜的文化空氣內，雀籠是活活的「香港」身分符號。把這份認知放在視覺記憶裏，大抵是師徒工藝傳世的第一步。

「靚籠」3原則

精雕細琢的美觀外表乃次要，「靚籠」必須符合3項原則：（1）紮實，不靠膠水黏合，能替換籠枝而牢密不晃。（2）通透，枝距和雕刻各細節恰宜，突顯籠內鳥美態。（3）工整，籠圈平直渾圓，籠膊高低齊一，符合均稱美學。

文：吳騫桐

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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