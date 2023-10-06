麻布台ヒルズ 曲線築出東京山丘

作為建築界的一分子，以往去日本，我們普遍都會上山下海追看一些日本建築大師的新作品，譬如安藤忠雄、隈研吾、妹島和世等。然而，今次追星會比較方便，因為即將在11月底於東京會有英國鬼才設計師Heatherwick的新作「麻布台Hills」（麻布台ヒルズ）開幕。

這個市區重建項目位於東京都心港區虎之門和六本木中間商業區，該項目的低層建築、地面公共空間、景觀及地下零售空間部分共63,910平方米的空間（大概11個足球場的大細），由Heatherwick主理，設計以大自然為主題，目的在於將地面區域打造成城市綠洲，把人們活動的環境與大自然無縫連接在一起。

Heatherwick獨特建築語言

Heatherwick近幾年的作品已在上海和紐約等地，成功將大自然元素融入於建築之中。今次他將以相同的概念將大自然重新演繹，透過他獨特的建築語言呈現。

Heatherwick的設計中，為了增加接收陽光表面面積，位於東面的低層建築呈階梯狀，亦在露台部分種植不同種類的樹木如灌木，以達至建築的邊緣模糊化。與此同時，他以鋼結構把山的形態勾畫出來，高低起伏的山巒與地面相交的地方，同時創造出大大小小的下沉廣場，形成大大小小的商場入口，讓陽光根據山勢，引進地下空間，讓地下空間都感受到大自然。這種空間佈局，靈活利用地面及地下空間，使空間能夠被立體地使用。

這座山體由東面的「花園廣場」一直延伸至項目地塊的中央，形成了一個巨大的綠化「中央廣場」，廣場上種有不同季節開花的植物及果樹，使公眾能夠隨着季節感受到大自然的變遷。此外，廣場上亦擺放了很多巨型雕塑，都是來自不同知名藝術家對於大自然透過藝術創作所作出的回應。

山的元素貫穿整個項目，延伸到住宅樓宇下面的入口，讓人彷彿身處於山林之中。入口處通常有一個雲的形狀頂蓋，彷彿在提示訪客即將進入雲霄。彷彿住在那裏的居民每天回家的時候，化身成為一隻森林小精靈，經過重重的山丘進入森林，然後一躍飛上自己的居所，可能就是這個項目的開發商Mori所講的Hills life，也就是SOHO式生活，透過他們自己的商業項目和博物館，推崇一種高品質的文藝生活。

除了購物商店以及餐廳等設施，明年1月亦會有藝術團隊teamLab進駐，新建築位處的地方就在東京鐵塔附近，離開神谷町駅都只是5分鐘路程。因此，如果你在11月底訪問東京，不妨去探索這個大自然與現代城市和諧共生的新景點。

文：童昭安（香港大學建築系助理講師，讀建造喜歡科技，近年關心科技如何影響建築）

圖：Kevin So（居日10年建築設計師，探索美學，融入自然、不斷追尋創作的可能性）

編輯：呂晞頌

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]