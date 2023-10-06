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【倫敦】性別非二元的藝術視角

【明報專訊】一直覺得性別研究以當代藝術的角度來看，是屬於最難處理的主題之一。皆因一旦涉及性別議題，例如男女平權、女性主義、LGBTQ+等等，不論作品本身的概念是否如此，都很容易墮入一個二元對立的辯論之中（現在經常出現的Cancel Culture又是另一回事，因為對立的一方根本不會有辯論……或辯解的機會）。不是說二元對立就是萬惡的，很多藝術家，例如Guerrilla Girls就是利用這種二元性，創作了一些非常有影響力的作品。不過，只能選擇是/否、對/錯，或者支持/反對的作品缺乏曖昧性以及解讀的空間，以藝術品而論，還是有所不足的。因此，當我看到一個能做到不以傳統方式來切入性別議題的藝術家，當然就要介紹一下了。

Niloofar Taatizadeh是來自伊朗、現居於英國的新銳藝術家。而她最近在倫敦舉辦了個展Mutations of U, وا 。該展覽由一幅19世紀的伊朗古畫出發，描繪了一對正在擁抱的男女，特別的是畫中人無論衣飾、面容都沒有明顯的男女之別，顯示出當時的伊朗社會並沒有現代對於性別的刻板印象。Niloofar認為這是一種對於性別認知的灰色地帶，在這種狀態之下性別並非對立而是互相交纏，而這種曖昧的灰色地帶亦隱藏了創作的可能性。展覽名字中的وا，是波斯語中的第三人稱，一個無性別差異的字。

展覽的中心是一個由藝術家人手縫製的裝置藝術，其中的圖案是源自上面提到的古畫，而Niloofar亦提到她選擇紡織作為媒介的原因，一半是希望與自身的伊朗文化連結，另一方面，她亦認為作品的曖昧性就像紡織品一樣，細緻而脆弱。

然後藝術家把該裝置利用攝影測量的技術轉變成一個數碼立體模型，再利用機械刺繡的方式讓作品經歷一個平面到立體，然後再回歸到平面的過程。而在這個過程當中必定會出現故障（glitch），例如攝影測量的過程中出現數據缺失、刺繡機的程序無法分辨立體與平面等等，因此最後產出的刺繡就成為了與原本的裝置藝術截然不同的東西。Niloofar認為，這個由電腦程序主導的過程，就好像是讓一個不被刻板印象所影響的第三者，去解讀性別這個議題，在這個語境下，作品中的故障，就從一種負面的錯誤，轉變成可以被藝術家利用作為脫離二元對立的一種工具。

文：Michael Cheung - 當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。

個人網頁：michael-cheung.com

編輯：呂晞頌

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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