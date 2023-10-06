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Friday Planner：火龍舞過後

【明報專訊】大坑久沒這麼熱鬧了。疫症3年，這個本來予人中產感覺、氣氛閒靜的宜居小區，一度成為了精品咖啡集中地，但文青們來了又去，咖啡店關了又開，這兒最近終於也將迎來第一間兩餸飯店，真箇是一葉漸知秋來意，兩餸始識愁滋味。經濟艱難，但時隔3年，喜慶終於歸來，中秋時復辦大坑舞火龍，連續3晚人潮擠擁，最誇張的一晚居民要手持住址證明才能回家，雖然困擾，但也是歡鬧。

火龍舞過，我們還可欣賞相關藝術創作——位於書館街的迷你藝術空間「SIDE SPACE」，現正展出當代藝術家杜煥的作品《光前裕後》。大坑蓮花宮廟頂瓦脊上的瑞獸，一直以來與火龍一起守護着大坑，杜煥從佇立於宮上的鰲魚、獅子、麒麟獲得靈感，以糅合傳統竹紮工藝與當代繪畫風格的方式，創作出全新的混合瑞獸，為大坑送上祝福。

《光前裕後》對面就是修繕自興建於1949年的校舍，現改為「大坑火龍文化館」的三級歷史建築，一大一小，兩端都是新舊結合，有藝術創作有歷史紀錄，是否得宜，就留待遊人參觀、評價了。

看過展覽，不妨從書館街走個轉角，往施弼街的HeyDay Café品嘗咖啡，點一客香味甚濃的巴斯克焦香芝士蛋糕，坐在窗邊空間，在十字路口觀賞大坑四方八面都是新舊結合的街景。ViuTV新劇《轉角浣紗街》也在這家餐廳取景拍攝，也許你來坐的位置，就是楊偲泳和吳肇軒劇中談情之地？

#大坑

# SIDE_SPACE

#杜煥_光前裕後

#大坑火龍文化館

# HeyDay_Café

#轉角浣紗街

[開眼 藝述速遞]

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