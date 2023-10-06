明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

M+希克獎入圍作 「洞察」藝術家受傷之身

【明報專訊】睽違4年的M+博物館「希克獎」今年復辦，入圍藝術家的作品，現與「M+希克藏品：別傳」展覽同時展出。6名入圍今屆希克獎的藝術家，均以作品回應當代議題，其中兩人為駐港藝術家：范加把作品融入整個展覽區，除了將3D打印的身體部位展出，亦放入牆內，讓人反思創傷的特質；楊沛鏗則透過多件作品重現疫情隔離經驗。

文：梁景鴻

獎項名字或令人疑惑，為何希克獎叫希克？希克獎前身是「中國當代藝術獎」，由瑞士藝術收藏家希克（Uli Sigg）於1997年創辦，1998年首次頒獎。2012年，希克向M+捐贈及出售1510件當代中國藝術收藏品，M+後於2018年設立希克獎，繼續表揚在大中華地區出生或工作的當代藝術家。

范加去年受M+委託，就多章節作品Sites of Wounding繼續創作，以非人類生物體和生態系統，探索性別等社會議題。這次展出作品的靈感來自香港原生瀕危植物土沉香。M+視覺藝術助理策展人龍雲表示，范加透過追溯沉香與香港的淵源，反思人、社會跟創傷的關係。

透過與港大放射診斷學系合作，身為性別酷兒的范加掃描了自己身體，3D打印出肌肉和內臟。對應的展品《內藏》、《所有名詞也是錯的》和《所有名字也是名詞》嵌於牆內，要透過牆上5個像被手挖開過的洞才能看見。藉此，整個展廳變成「受傷的身體」，觀者可以在其中觀看每個傷口。

穿入作品體會疫情焦慮

明年將代表香港參加威尼斯視藝雙年展的楊沛鏗，在入圍展上的幾件作品，透露對防疫的焦慮。觀眾要在排隊欄杆《隊》中間輪候，才能穿過印有尖沙嘴星光行及廣告牌「For a brighter future」景象的噴漆海報《紅光明》，進入像防疫酒店房間的小屋。裏面有被吊在空中的發財樹《酒店房裏的擁抱先生》，和一張茶漬宣紙《倉鼠籠裏的牆（問月酒店）》。

龍雲稱，今年6個入圍者的作品，都在回應社會最急切的問題。現駐北京的王拓用錄像創作，他展出《東北四部曲》系列，其中在2019年創作的《扭曲詞場》，意在回應內地轟動一時的「張扣扣為母復仇案」。張扣扣為了在毆鬥中身亡的母親復仇，最終被判處死刑；民間對於他是英雄還是暴徒，一度爭持不下。

2019年亦是著名「五四運動烈士」郭欽光逝世100周年。王拓透過出演的民工，呈現張扣扣復仇前的複雜心態，又藉書生角色重演郭欽光的死亡。龍雲指出，王拓希望呈現另類的時間觀念，「人在循環往復的時空波動中掀起的漣漪」。

其餘入圍者的創作物料則跨越人工智能、城市廢料和畫布。新媒體藝術家苗穎在6塊電子熒幕上實時訓練虛構人物走路；于吉用吊牀將香港的工業殘骸吊起；唯一入圍的畫家謝南星就用吸缸車、怪物和烤鴨串起三聯畫。希克獎2023得獎者將於明年初公布，公眾現可率先參觀入圍作品。

另一邊廂，「M+希克藏品：別傳」展覽位處2樓希克展廳，屬收費展區，是第二個希克藏品展覽。展覽分為「消亡」、「滿則溢」、「非此即彼」和「暗湧」4個主題。進門後，坐輪椅互相碰撞的衰弱老人模特是作品《老人院》的裝置，屬於「消亡」。M+視覺藝術策展人譚雪凝解釋，這些老人有的像國家領袖、軍人或獨裁者，但創作者孫原及彭禹不特別指涉任何人，「他們想用這些精神、身體上的衰弱狀態，讓人明白世界上的衝突，很多時候都是由少數人determine（決定）」。

希克藏品展 「抽離政治」看當代藝術

有別於第一個展覽「從大革命到全球化」按時序展示1972年至2012年的中國藝術，別傳以主題形式策展，藏品年代跨度較短，只展出1990年代至2000年代的藝術品。譚雪凝說，這可讓觀者用全新角度理解中國當代藝術，「從中國政治文化中抽出來」。她續稱，90年代初至2000年代，中國社會急速商業化，組成更多元，過往集體主義思想遺緒與消費文化出現衝突。展覽4個主題就像4個不同房間，她希望觀眾走完所有房間後，對中國當代藝術會有不同看法。

部份M+藏品涉及敏感政治話題。過去撤換作品的安排，如王興偉的油畫《新北京》，曾引起大眾質疑政治審查。譚雪凝就此表示，策展方是完全用學術的角度，自主、不偏不倚、客觀和公正地選擇藏品，不涉及任何政治考慮。

■「希克獎2023」

日期：即日至2024年1月14日（逢周一休館）

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+地下大堂展廳

詳情：t.ly/3ILLR

■「M+希克藏品：別傳」

日期：即日起（逢周一休館）

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+2樓希克展廳

票價：$120

詳情：t.ly/Q0XgM

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞