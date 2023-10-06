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副刊
開眼

觀看的模樣

【明報專訊】眼的意象常是詮釋不少藝術作品的一種角度，張眼閉眼、視線角度隱含不同意思，就如《蒙娜麗莎》亦如斯。與眼相關的名作之一，要數著名荷蘭版畫家艾雪（M.C. Escher）的作品Eye（1946年），乍看是一隻寫實的右眼，但擅於製造錯覺的Escher，在畫作平凡處嵌藏懸念，細緻的眼周皮膚、睫毛圍繞瞳孔深處的骷髏頭，觀眾與畫中人對上視線，我們看到的是畫中人的靈魂？還是那隻眼如鏡，畫中人在觀看的是我們的模樣？

上期封面Pen So繪畫章魚下的黑洞，就如一顆巨型眼球，今期由擅於繪畫人物的Cuson Lo接龍，與Pen So畫作的視覺元素和意念互動延伸，以擬人手法把章魚畫成一個眼大大、雙頰圓潤的可愛小孩，童稚地睜眼，觸腕如在水中漫舞，也順應把焦點帶到背景，由梵高、畢加索、草間彌生和曾灶財的藝術元素拼合，觸腕像越過時空的鑰匙，羅致琳琅的藝術風景。就如Escher Eye的概念，我們在作為他者觀看同時，反思藝術與自身的關係、觀點與角度，如可愛小孩好奇地「開眼」察看，成就一種新穎的觀看模樣。

下期邀來江記（江康泉）繼續接龍，請期待另一種「開眼」的模樣。

藝術家簡介

近年在社交媒體不斷帶起風潮的本地漫畫家Cuson Lo（盧熾剛），又稱「咳神」、「怪叔叔」，漫畫風格生活化，如影視、兩性關係、生活日常以及月旦時事等，其巧思與幽默吸引大量讀者支持，Instagram逾16萬followers，facebook專頁「怪叔叔の散步道」有近22萬followers，出版漫畫屢登暢銷書榜。

文：明報藝文部

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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