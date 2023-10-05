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high jewellery：鑽石光芒帶復古魅力 寶石「寓言」訴說四季故事

【明報專訊】自古以來人類也迷信一些帶點神秘的東西，例如認為不同寶石各有屬性，為每種寶石賦予不同意義。石榴石、紫水晶、海藍寶石、鑽石、祖母綠、珍珠、紅寶石、橄欖石、藍寶石、蛋白石、黃水晶、綠松石，便被視為代表每年不同月份的誕生石，各有寓意。Gucci最新的高級珠寶亦以「寓言」為題，透過不同寶石，塑造出生生不息的四季故事。

Gucci的首個高級珠寶系列由前創作總監Alessandro Michele在2019年發表，此後花卉圖案、獅子頭等一直是品牌珠寶的標記。雖然創作總監一職最近由Sabato De Sarno接捧，但高級珠寶仍然延續之前的萬花筒繽紛世界感覺，優美高貴同時帶點復古味道。

各式寶石重現四季色彩

2023年度的高級珠寶系列名為Gucci Allegoria，allegoria在意大利文中有「寓言」的意思，系列以各式各樣的寶石，編寫成一部四季更迭的大自然故事。系列的旅程始於春天，以大自然漸漸蘇醒作開端。清新的色調呼應品牌標誌的Flora變化萬千的盛開花朵圖案。一顆226卡枕形切割綠色碧璽鑲嵌在精心打造的鏤空金屬中，周圍點綴星星圖案和長方形鑽石，在頸鏈上彩色碧璽及鑽石襯托下顯得生動至極。另一款帶有161卡枕形切割粉紅色碧璽的頸鏈被多層鑽石與彩色琺瑯環繞，鑽石及琺瑯鑲嵌在飾以72顆共88卡的彩色碧璽鏈條上，營造出瑰麗的漸變色效果。

春天見證生命萌芽，來到夏天，品牌以飽和色調的寶石象徵生命的迸發——透過祖母綠、尖晶石和帕拉伊巴碧璽點綴多切面鑽石。踏入秋天，大自然準備休養生息，溫暖、靜謐的色調散發細膩的感覺，透過黃色藍寶石、粉紅色碧璽和橙黃色石榴石等色調柔和的寶石呈現。78卡黃色藍寶石頸鏈周圍環繞色彩繽紛的碧璽和鑽石，而高雅的復古風格黃金手鏈則鑲嵌5顆切割成3種不同形狀的橙黃色石榴石。

至於冬天讓人聯想到一片白茫茫的雪地景致，一條92卡乳白色蛋白石成為琺瑯和鑽石頸鏈的主角，將冬日的寧靜氛圍表露無遺。Gucci特別推出獨一無二的舊礦式歐洲切割鑽石，閃爍地散發微妙色彩的寶石，暗示四季輪迴又將重新開始，當白雪融化，生氣勃勃的春天便再次到來。

腰果花 扇形 風箏形鑽石切割

在整個系列中，集合了扇形、水滴形、paisley形（腰果花）和風箏形等不同形狀的鑽石，例如一枚夾式耳環鑲嵌2顆活潑的扇形祖母綠，總重18卡，顏色及飽和度相稱，與鑽石和碧璽交織出網狀層疊效果；鑲嵌1顆10卡六角形祖母綠與2顆16卡水滴形帕拉伊巴碧璽的頸鏈，則與圓形、paisley花紋及長方形鑽石的光芒相輝映。系列亦用到舊礦式歐洲切割寶石，帶來獨特的復古魅力，令人聯想起以往的手工切割寶石，在燭光下剖開切面的時代。

歐洲切割主要盛行於1890年至1930年，是裝飾藝術時期的代表，也是現時圓形明亮式切割鑽石的前身。系列中一條花卉圖案頸鏈頂部的星辰，便用上了一枚舊礦式歐洲切割10卡鑽石，搭配飾以雕刻蛋白石圓珠的鏈條。另一副相稱耳環鑲嵌2顆舊礦式歐洲切割鑽石，每顆超過12卡，由花形切割蛋白石圍繞着，並裝飾了長方形和paisley花紋鑽石，令設計更豐富。

獵戶座大星雲命名機芯

除了高級珠寶，品牌近年亦推出自家表廠製作的High Watchmaking高級製表系列。地球的四季與天體運轉有關，新表便以太空星體為靈感。其中G-Timeless Planetarium系列加入4款如萬花筒般繽紛多彩的設計，其飛行陀飛輪機芯GGC.1976.DS以獵戶座大星雲NGC 1976命名，是銀河系中最明亮的星雲之一，肉眼便能看見。陀飛輪設置在表盤的正中央，飾以一顆象徵星星的鑽石。表冠可啟動12顆寶石的轉動功能，每顆寶石會在9秒內自轉一圈，並在90秒內繞表盤順時針公轉。其中一款設計是以紅寶石、火蛋白石、粉紅色碧璽及橙黃色石榴石詮釋紅色日落。

按生日訂製個人寶石星盤

另外，品牌今年開始為G-Timeless Moonlight訂製腕表推出個人化設計，客戶的出生地點、時間及日期以最獨特的方式描繪在腕表上。客人將獲得6顆代表個人星盤的寶石，對應其出生時行星的位置，與內表圈上的6顆鑽石交錯配搭。位於2時位置的表冠可轉動內表圈，以及代表行星的寶石。其他量身訂製的裝飾包括可蝕刻最多5個自訂字母或字元的內圈、顯示客戶個人星座的擺陀以及客製化鱷魚皮表帶。閃閃發光的深藍色砂金石玻璃表盤層疊在薄薄的珍珠母貝底盤上，讓人聯想到宇宙的神秘魔力，細味寶石的「寓言」。●

查詢：2524 4492

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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