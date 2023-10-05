beauty news：眼霜聯乘下午茶 視覺味覺雙重愉悅

【明報專訊】現代人經常機不離手，總頻繁地看手機，唯恐錯過任何信息。這種壞習慣不但產生心理壓力，還會導致眼部肌肉勞累，令眼紋提早出現。若要延緩衰老，當然要好好保養眼部肌膚。The history of Whoo新升級的還幼眼霜（圖，$2720/25ml）蘊含極致濃縮的眼周護理韓方成分「眼輪補心丹」，據稱有助改善眼周皮膚的光澤及彈性，具備緊致眼部輪廓的功效。當中的韓方成分帶有淡淡香氣，有助平靜放鬆心情。在繁忙的生活中，有時候我們需要給予自己一點時間，專注當下，享受心情平靜下來的時刻。The history of Whoo近日亦與香港麗思卡爾頓酒店合作，以還幼系列為靈感推出下午茶，為配合品牌的形象，酒店廚師團隊特意設計出一系列以紫色為主調的韓式風味下午茶點，以視覺與味覺帶來絲絲愉悅。●