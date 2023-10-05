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beauty news：眼霜聯乘下午茶 視覺味覺雙重愉悅

【明報專訊】現代人經常機不離手，總頻繁地看手機，唯恐錯過任何信息。這種壞習慣不但產生心理壓力，還會導致眼部肌肉勞累，令眼紋提早出現。若要延緩衰老，當然要好好保養眼部肌膚。The history of Whoo新升級的還幼眼霜（圖，$2720/25ml）蘊含極致濃縮的眼周護理韓方成分「眼輪補心丹」，據稱有助改善眼周皮膚的光澤及彈性，具備緊致眼部輪廓的功效。當中的韓方成分帶有淡淡香氣，有助平靜放鬆心情。在繁忙的生活中，有時候我們需要給予自己一點時間，專注當下，享受心情平靜下來的時刻。The history of Whoo近日亦與香港麗思卡爾頓酒店合作，以還幼系列為靈感推出下午茶，為配合品牌的形象，酒店廚師團隊特意設計出一系列以紫色為主調的韓式風味下午茶點，以視覺與味覺帶來絲絲愉悅。●

「還幼系列」下午茶

日期：即日至11月30日

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

時間：下午3:15至5:15

價錢：$488/一位、$788/兩位（周一至五）； $518/一位、$838/兩位（周六、日及公眾假期）（另收加一服務費）

查詢：The history of Whoo 2110 1262（海港城店）

Café 103 2263 2270

文：劉詩言

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