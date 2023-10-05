local mode：藝術感包裝脫穎而出 本地護膚新貴 美學帶來療癒

M19Minus的CEO及創辦人Esther Wong，自小沉浸於美學世界，她的父親是建築師，母親則是個前衛、熱愛新事物的人，父母對她有着很大影響，啟發她對設計藝術的看法，亦讓她常常反思如何可以達至完美。成長後，她曾於時裝界打滾一段時間，認為在這個與美有關的行業，不但磨練了她的美學眼光，還有市場觸覺。「有一刻我在想，每晚自己做的護膚程序，其實與日間做的時裝工作，有着很大的協同效果。時裝滋養皮膚以外的視覺效果，而很少人會以時裝角度去包裝、演繹一個美容品牌的理念。」Esther的反思讓她憧憬創立一個香港生活美學品牌，因此促成了M19Minus的誕生。

護膚不止科學 也是自我呵寵

抱着打破傳統心態建立品牌的Esther，除了為產品創造出獨特包裝設計，在護膚理念上亦有她的一番見解。「我認為護膚並不止於科學計算，或是既定程序，它其實是一個自我呵寵的過程，當中還包括哲學、植物學、古代智慧，我想盡量將護膚、美學與品質結合起來。」

品牌的名字表達出她提倡的理念，當中結合了數字19與英文Minus，Esther解釋：「數字19代表品牌提倡的19條美學宣言；而Minus則帶有初衷的意思，尤其在疫情後，很多都市人也主張化繁為簡，多花時間留在家更新自己，品牌亦正想傳遞出self-care、療癒的信息，讓用家回到最純粹的生活感覺。」

凹凸位設計 予人開「盲盒」快樂

品牌在設計產品時，如何注重儀式感帶來的療癒作用？Esther表示：「每當開發一件產品時，我們會先設想一個場景，去想要為用家帶來一個怎樣的療癒儀式，再去研發核心產品。」以產品外盒包裝為例，「我們精心設計其凹凸位，希望予人開『盲盒』的感覺，當用家喜歡、感到開心，便會產生一個療癒功效」。她補充：「另外我們亦會從意境氛圍入手，為產品配搭合適的香氣，透過氣味為用家使用時帶來感受，隨後再體驗物理產生的功效，令短短的護膚過程變得有趣 。當你享受，便有療癒效果。」

困難：難覓相同理念人才

品牌成立還未夠1年，現階段Esther與她的團隊還在努力摸索中，她坦言：「 每一日也有挑戰與驚喜」，她特別提到品牌創立首天的一件難忘事。「那天我們預先在網上soft launch，沒料到所有產品被一掃而空，讓大家既驚喜又失惜，雖然對團體來說，是打了一支強心針，但亦讓我們意識到在貨存管理方面大有改善空間，因為這對於一個品牌的成長相當重要，我們隨即調整生產鏈，確保不再發生同類事件。」

問Esther在香港經營護膚品牌有什麼難處？她認為：「香港始終是一個國際大都會，新品牌、產品不斷推陳出新，我們則堅持以匠心創造每一件產品；而實際上，作為一個生活美學品牌，要找充滿夢想及創作力的員工已不容易，再加上現時人才流失，能找到跟品牌抱有共同理念的人更難。」●

品牌名稱：M19Minus

成立日期：2023年

品牌概念：透過專業工匠工藝，強調高雅的線條美，創造出富藝術及時代感的產品，糅合高效成分，科技與古代智慧，從而療癒心靈、滋養身心和精神。

貨品種類：□時裝 □配飾 化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店（計劃中） ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 □內地■其他 ：韓國、日本

查詢：M19Minus www.m19minus.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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