showcase：化妝概念切入華衣美服 優雅衣飾 散發冷艷魅力

蜜粉雖然是作為定妝之用，但由於其質地細密，透光度強，泛着不同顏色的蜜粉會有不同作用，為妝容作最後的點綴。例如粉紅色蜜粉能令臉部更加紅潤，紫色令臉部看來更白皙，泛珠光的則能增加臉部的立體感。Giorgio Armani以Cipria（蜜粉）為今個秋冬季度命名，亦令人細想究竟Mr. Armani要表現一個怎樣的系列，是不是要以女士化妝為概念，切入華衣美服的設計之中。

抽象花卉圖案 動感流蘇細節

時裝騷場燈光亮起就是20多個以米白、陶坯黃、淺啡到胡桃木深啡的多個造型，物料有光亮的綢緞，亦有與之形成強烈對比的啞色羊毛和具質感的皮毛等，由此令人忽發奇想，質感用色就如不同深淺和光啞色的粉底。之後造型則在黑色上配以嬌艷的粉紅，亦讓人懷疑這是不是代表化妝塗在臉頰的胭脂。在粉紅之後點綴系列的有更強烈的電橙色（electric orange），其中寬鬆和具垂墜感的西裝造型，讓女性穿起時顯得綽約多姿，柔若無骨，減弱了電橙色的烈艶，卻帶來醉人效果。之後的服飾點綴了抽象的花卉圖案、動感的流蘇細節，以及精雕細琢的刺繡。最後一個造型襯以流蘇貝雷帽及一身閃石刺繡的長袖連身裙，模特兒邊行邊拿着粉盒補妝（圖），散發一股懾人的冷艶魅力，同時亦為系列Cipria來個完美演繹。

文：溫兆明

模特兒：Polina RO（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

fashion news：米蘭裁縫 量身訂做

今年9月初舉辦的第80屆威尼斯電影節，梁朝偉成為首位獲得終身成就獎殊榮的華人演員，相信很多香港人都為此引以為傲。梁朝偉當晚出席如此具意義和隆重的頒獎禮，身上穿的優雅禮服正是出自Giorgio Armani量身訂做手工西裝。品牌來自米蘭的裁縫即將抵港，若大家也想一嘗來自米蘭的尊貴和精湛訂製服務，就要抓緊機會了。●

Giorgio Armani Made to Measure訂製服務

日期：10月6至7日

地點：Giorgio Armani中環店

日期：10月8至9日

地點：Giorgio Armani尖沙嘴店

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

2956 2123（尖沙嘴店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]