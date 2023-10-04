海鹽風味威士忌 妙配海鮮

【明報專訊】蘇格蘭威士忌Talisker的出品往往帶有海鹽風味，最適合與海鮮配對。品牌最近以「伴海而生」為主題，與中環 Arcane、尖沙嘴 Harbourside Grill 及東涌喜來登酒店Sunset Grill餐廳合作，推出各具風格的威士忌配海鮮、生蠔限定餐單。以Sunset Grill海岸扒房為例，餐廳特別推出「海鮮拼盤搭配 Talisker 10年與Talisker Wilder Seas」（$888，需另收加一服務費），當中包括Fine de Claire No.3生蠔、鱈蟹腳、明蝦、原隻波士頓龍蝦、藍青口和蜆，與2款Talisker威士忌的海鹽味、獨特柑橘甜香氣息、泥煤尾韻完美結合。順帶一提，Talisker亦即將推出2款新口味威士忌，Talisker Port Ruighe於波特酒桶中過桶，帶濃郁莓香；Talisker Storm則具備較Talisker 10更強烈的風味，散發木香、海鹽和香料氣息。Sunset Grill的聯乘餐單將供應至10月31日，可於bit.ly/3LuBnZS網上訂座。●