Watch News：腕表收藏報告 分析品牌表現

全球腕表交易平台Chrono24 繼4月發布首份腕表藏家收藏報告後，今日再公開報告第2部分，利用平台上的130萬名活躍用戶的個人收藏作為研究基礎，分析腕表品牌表現，透過購買行為了解藏家如何評估品牌價值。平台提供服務的120多個國家/地區追蹤的腕表總值超過497億美元（約3884億港元），佔全球所有腕表估值接近7%。Chrono24追蹤平台上超過370萬枚二手腕表，列出買家何時購入某特定品牌腕表的參考機率：第1枚藏品、第2枚、第3枚、第5枚、第10枚、第20枚（餘此類推）。藏家購買順序之間的差異，顯示出平台上超過130萬名腕表擁有者在建立腕表藏品的不同階段。

Rolex表現穩健

其中Rolex表現一直穩健：無論是收藏家購買的第一枚腕表，一直到第20枚，藏家購買Rolex的機率始終維持在34%至38%，在所有品牌中保持最大的市場份額和認知價值。34%的收藏家均由購入他們最想得到的Rolex腕表開始其收藏系列。

品牌價格較高 較受資深藏家喜愛

至於Patek Philippe（下稱PP）和Audemars Piguet（下稱AP）則深受資深腕表藏家喜愛，可能因為這些品牌價格較高。報告數據顯示，PP腕表價值中位數為4.1萬歐元（約34萬港元），而AP腕表中位數為2.7萬歐元（折合約22萬港元）。只有2%藏家是從這兩個品牌開始其收藏之旅，然而到了收藏「第10枚腕表」時，AP收藏者就增加了1倍。同樣地，PP在「第12枚腕表」收藏者比例增加了2倍，到「第20枚腕表」時，該品牌更獲得7.5%的購買量，在所有品牌中排名第3，僅次於Rolex和Omega 。

另外，Vacheron Constantin的表現亦非常有趣，其購買量隨着「收藏資歷」而顯示出最大的差異。只有0.3%收藏家將品牌作為他們首枚收藏，但在「第8枚腕表」時數字增長了3倍，到「第20枚腕表」時更上升至5倍（1.5%）。 數據也反映出收藏家不是獨沽一味追逐貴價品牌，儘管Casio入門價格非常低而且整體回報率較低，但其腕表一直深受藏家喜愛，無論入門級和資深藏家的收藏數據均表現良好。●

網址：www.chrono24.com

文：張曉冬

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