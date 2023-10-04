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Watches and Wonders表展上海站 琺瑯微繪腕表 揚帆破浪

【明報專訊】疫情令各行各業也有改變，但出現的不一定是負面影響。像疫情初期，Watches and Wonders 表展於2020年開始拓展版圖，催生了內地首屆的上海站表展，之後也分別在上海和三亞設展，到今年9月則再次回歸上海，可說是跟8月底舉行的Geneva Watch Days分庭抗禮。3月底日內瓦表展後在下半年舉行另一次新品發布，已成為行業潛規則，今次Vacheron Constantin、Ulysse Nardin、IWC等便各出其謀，以科學探險、汽車靈感、創新物料等主題推出新表。

Vacheron Constantin 南半球探險

Vacheron Constantin為Métiers d'Art藝術大師系列帶來新篇章，推出4款全新Tribute to Explorer Naturalists主題腕表，每款限量發行10枚。腕表以1830年代初英國「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在遠洋探險中的科學發現為主題，致敬無畏探險精神、精妙藝術工藝和非凡製表技藝。4款腕表融合手工雕刻與微繪琺瑯工藝，就像科學與藝術的交流。4枚腕表搭載品牌自製1120 AT/1機芯，採用衛星傳動式小時顯示，分別以非洲大陸最西點Cape Verde，曾被認定為非洲最南端的Cape of Good Hope、南美洲南端的火山群島Tierra del Fuego和麥哲倫海峽Strait of Magellan的地貌與新奇物種為主角。

Ulysse Nardin 機芯作分針

常規的機械腕表大多將機芯藏於表盤下，Ulysse Nardin的Freak X OPS奇想腕表卻未設表盤，而是以機芯作為分針，並通過機芯下方的可旋轉圓盤指針指示小時。其技術原理極為複雜，卻能令讀時一目了然。表殼側面由超輕碳纖維複合材質製成，從大馬士革鋼表面的不規則花紋汲取靈感。UN-230自動機芯具備72小時動力儲存，承載飛行卡羅素及矽質擺輪和擒縱機構的橋板兼作分針，另一個橋板則為時針顯示。小時和分鐘指示器及時標均塗覆卡其綠色Super-LumiNova夜光塗層，在幽暗環境下閃爍綠色熒光。

IWC 首用陶瓷基複合材料

與Mercedes-AMG合作近20年，IWC推出兩款The Big Pilot's Watch AMG G 63 大型飛行員腕表，其中一款採用18K Armor Gold硬金表殼和表冠 ，另一款則是品牌首次採用陶瓷基複合材料（CMC）表殼。新表沿襲大型飛行員腕表的標誌設計，3時和9時位置分別設有動力儲備顯示和小秒盤，小表盤模仿G-Class車型前端的經典前燈設計，以白色圓環圍繞。黑色小表盤的浮雕結構，靈感源自高性能汽車的進氣系統設計。經PVD鍍黑色工藝處理的鑲貼型時標取代了以往的印製型數字和時標。腕表搭載品牌自製52010機芯，表底飾有Mercedes-Benz三叉星徽，令人聯想到車型尾部的備胎蓋。

Roger Dubuis 高性能電動車靈感

Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph腕表延續Roger Dubuis和Lamborghini Squadra Corse賽車部門的長期合作關係，設計源自首款超級運動型V12混合動力引擎插電式高性能電動汽車（HPEV）：Revuelto超級跑車。飛返計時表由RD780機芯提供動力，動力儲存達72小時。飛返功能確保在計時功能運行時能隨時重新啟動計時。設於6時位置的導柱輪組件複雜，負責控制計時表的啟動、停止和歸零。機芯背面則可見垂直離合器，形狀讓人想起超級跑車的齒輪系統。3時位設置出人意表的120°旋轉分鐘計時盤，載有0、1和2十位數字的三頭指針，在旋轉時會經過右側0-9的個位數字，指示由0至30分鐘的計時時間。

Panerai 第一枚黃金Luminor Due

直徑42毫米的PAM1423 Luminor Due黃金腕表，是Panerai在上海鐘表展上的其中一枚矚目新作。PAM1423首次將珍貴黃金材質引入Luminor Due系列中，以當代視角重新演繹設計。搭配的鱗紋細節綠色鱷魚皮表帶，為腕表注入細微動感。綠色表盤呈現由中心向邊緣逐漸加深的漸變效果，3時位置設日期顯示，9時位置為小秒盤，時標塗上白色Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗中泛起綠色夜光。通過透明表背，可欣賞到P.900自動上鏈機芯的精妙構造。腕表具備3日動力儲存，表帶針扣同樣採用黃金材質打造。

Arnold & Son隕石月相

月相是Arnold & Son偏好的腕表功能，表展上以Luna Magna Red Gold Meteorite紅金隕石月相腕表為主角。腕表上半部顯示時分表盤，以蛋白質為材質，泛起乳白、乃至月光般的光澤。主表盤則以整片鐵隕石製作，以PVD處理鍍上藍色。紅金的溫暖光輝，與表盤的午夜深藍形成反襯。隕石表面略呈鋸齒狀的紋路彼此交織，形成被稱作Widmanstätten的花紋。表盤下半部的月球，則以一半乳白色蛋白石一半藍色PVD鍍膜處理隕石組成，模仿月球的原本面貌，蛋白石材質的半個月球和副表盤均加入Super-LumiNova夜光塗層，每當夜幕降臨，日間隱藏的藍綠光芒就熠熠生輝，對應天光上的真實月相。●

查詢：

Arnold & Son 2110 4410

IWC 2918 1851

Panerai 8200 3033

Roger Dubuis 2918 9368

Ulysse Nardin 2957 0000

Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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