Watches and Wonders表展上海站 琺瑯微繪腕表 揚帆破浪

Vacheron Constantin 南半球探險

Vacheron Constantin為Métiers d'Art藝術大師系列帶來新篇章,推出4款全新Tribute to Explorer Naturalists主題腕表,每款限量發行10枚。腕表以1830年代初英國「Beagle貝格爾號」隨船博物學家在遠洋探險中的科學發現為主題,致敬無畏探險精神、精妙藝術工藝和非凡製表技藝。4款腕表融合手工雕刻與微繪琺瑯工藝,就像科學與藝術的交流。4枚腕表搭載品牌自製1120 AT/1機芯,採用衛星傳動式小時顯示,分別以非洲大陸最西點Cape Verde,曾被認定為非洲最南端的Cape of Good Hope、南美洲南端的火山群島Tierra del Fuego和麥哲倫海峽Strait of Magellan的地貌與新奇物種為主角。

Ulysse Nardin 機芯作分針

常規的機械腕表大多將機芯藏於表盤下,Ulysse Nardin的Freak X OPS奇想腕表卻未設表盤,而是以機芯作為分針,並通過機芯下方的可旋轉圓盤指針指示小時。其技術原理極為複雜,卻能令讀時一目了然。表殼側面由超輕碳纖維複合材質製成,從大馬士革鋼表面的不規則花紋汲取靈感。UN-230自動機芯具備72小時動力儲存,承載飛行卡羅素及矽質擺輪和擒縱機構的橋板兼作分針,另一個橋板則為時針顯示。小時和分鐘指示器及時標均塗覆卡其綠色Super-LumiNova夜光塗層,在幽暗環境下閃爍綠色熒光。

IWC 首用陶瓷基複合材料

與Mercedes-AMG合作近20年,IWC推出兩款The Big Pilot's Watch AMG G 63 大型飛行員腕表,其中一款採用18K Armor Gold硬金表殼和表冠 ,另一款則是品牌首次採用陶瓷基複合材料(CMC)表殼。新表沿襲大型飛行員腕表的標誌設計,3時和9時位置分別設有動力儲備顯示和小秒盤,小表盤模仿G-Class車型前端的經典前燈設計,以白色圓環圍繞。黑色小表盤的浮雕結構,靈感源自高性能汽車的進氣系統設計。經PVD鍍黑色工藝處理的鑲貼型時標取代了以往的印製型數字和時標。腕表搭載品牌自製52010機芯,表底飾有Mercedes-Benz三叉星徽,令人聯想到車型尾部的備胎蓋。

Roger Dubuis 高性能電動車靈感

Excalibur Spider Revuelto Flyback Chronograph腕表延續Roger Dubuis和Lamborghini Squadra Corse賽車部門的長期合作關係,設計源自首款超級運動型V12混合動力引擎插電式高性能電動汽車(HPEV):Revuelto超級跑車。飛返計時表由RD780機芯提供動力,動力儲存達72小時。飛返功能確保在計時功能運行時能隨時重新啟動計時。設於6時位置的導柱輪組件複雜,負責控制計時表的啟動、停止和歸零。機芯背面則可見垂直離合器,形狀讓人想起超級跑車的齒輪系統。3時位設置出人意表的120°旋轉分鐘計時盤,載有0、1和2十位數字的三頭指針,在旋轉時會經過右側0-9的個位數字,指示由0至30分鐘的計時時間。

Panerai 第一枚黃金Luminor Due

直徑42毫米的PAM1423 Luminor Due黃金腕表,是Panerai在上海鐘表展上的其中一枚矚目新作。PAM1423首次將珍貴黃金材質引入Luminor Due系列中,以當代視角重新演繹設計。搭配的鱗紋細節綠色鱷魚皮表帶,為腕表注入細微動感。綠色表盤呈現由中心向邊緣逐漸加深的漸變效果,3時位置設日期顯示,9時位置為小秒盤,時標塗上白色Super-LumiNova夜光塗層,在黑暗中泛起綠色夜光。通過透明表背,可欣賞到P.900自動上鏈機芯的精妙構造。腕表具備3日動力儲存,表帶針扣同樣採用黃金材質打造。

Arnold & Son隕石月相

月相是Arnold & Son偏好的腕表功能,表展上以Luna Magna Red Gold Meteorite紅金隕石月相腕表為主角。腕表上半部顯示時分表盤,以蛋白質為材質,泛起乳白、乃至月光般的光澤。主表盤則以整片鐵隕石製作,以PVD處理鍍上藍色。紅金的溫暖光輝,與表盤的午夜深藍形成反襯。隕石表面略呈鋸齒狀的紋路彼此交織,形成被稱作Widmanstätten的花紋。表盤下半部的月球,則以一半乳白色蛋白石一半藍色PVD鍍膜處理隕石組成,模仿月球的原本面貌,蛋白石材質的半個月球和副表盤均加入Super-LumiNova夜光塗層,每當夜幕降臨,日間隱藏的藍綠光芒就熠熠生輝,對應天光上的真實月相。●

文:張曉冬

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

