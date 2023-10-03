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副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：一場相隔6年的重聚

【明報專訊】在9月開學之際，由於我和兒子、女兒都要辦美國簽證，所以我們一家去了Vancouver一個星期。在這個短短旅程之中，原本沒有計劃什麼特別行程，但到了Vancouver兩天之後，我太太的一個facebook朋友突然找她出來敘舊，而這個朋友就是我女兒在香港讀幼稚園時同學的媽媽，故為女兒帶來了一場相隔6年的重聚。

「細B」女兒與「大B」朋友

其實當太太跟我提起這個幼稚園女同學的名字時，我對這名小女孩是有一點點印象的，因為我女兒當年進入幼稚園時，屬於「細B」，所以自理能力比同年級的小朋友差一點，而這個幼稚園同學則屬於「大B」，很多時她都會幫忙照顧我女兒，也漸漸成為了女兒的好朋友，當年聽到女兒講述學校經歷時也會提及她的名字。不過，當年兩家人大多在一班家長聚會時才會見一兩次面，主要是通過幼稚園WhatsApp群組及facebook聯絡，女兒離開幼稚園後大家也一直沒有再見過面。

幼稚園同學一家到了加拿大大約一年多，對方父母剛好看到我太太放上facebook有關Vancouver的飲食帖，便想為這兩名小女孩來個重聚，讓她們重溫一下當年幼稚園的故事。不過，她們上幼稚園時距今已有六七個年頭，我們跟女兒提起這名同學的名字，她也沒有太多印象，反而今次的相聚，成了兩家父母互訴女兒在加拿大學習的不同之處。

Vancouver生活 少用英語

在席上，幼稚園同學的媽媽提及女兒在當地的學習最大難題是英語，還為女兒安排英文補習班，但移居Winnipeg的我們，卻沒有聽說過小朋友有英語上的問題。其中主要的原因是她們居住的地方，是華人聚居之地，所以無論是學校同學或是日常接觸上，都較少用到英語。但在Winnipeg，無論是同學或是日常生活都主要使用英語，英語使用頻率相對較高，在學習英語上也相對容易。

當然英語的進度較好，並不代表有什麼優勢，就像在席上幼稚園同學一家笑指，就算在加拿大住上數年甚至10年，去旅行的目的地應該都不會選去Winnipeg。問我在當地有什麼值得遊覽的景點，我一時也想不到。而升學方面，大部分加拿大名列前茅的大學學府都位於Vancouver、Toronto等的大城市，在升學上明顯是這類知名大城市更具優勢。而且由於升學上的競爭較大，在Vancouver及Toronto的中小學學習環境相對Winnipeg嚴謹，這亦是不少身在Winnipeg的港人在搬省時其中一個重要考慮因素。

在現階段，我們一家還未有搬省的準備，但日後會不會隨着兒女的長大，考慮移居到另一省，實在是很難說得準！

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

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