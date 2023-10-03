明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

客座隨筆：麵糰愛溫柔

【明報專訊】「我在一個很溫暖，又充滿水聲的地方，住了很長的時間，我常聽到兩個人在溫柔地傾談，他們好像在談論我……

有一天，在高聲疾呼之下，有一個叫『媽媽』的人，很用力地把我從水裏生出來，我還見到有一個傻傻地站在一邊的人，他叫『爸爸』，我被他們稱為『麵糰』，那時我開始與他們一起生活。

夫婦和諧 讓孩子有安全感

我見到媽媽、爸爸，他們都是濛濛的，我慢慢才看清楚他們的樣子，他們有時笑笑口，有時又皺眉頭，有時會彼此大聲地談話，更有時會溫柔細聲地說話，我也看見他們會抱抱。

我漸漸地長大，也學媽媽爸爸一樣笑笑口，愛抱抱，也很溫柔；漸漸地，有其他人出現，他們是婆婆、公公、舅父……也見到另一些跟我好像的麵糰。我也是溫柔地、笑笑口地、友善地看着他們。」

在「麵糰」（以上故事的初生嬰孩） 的心路中，我們看到，夫婦在平穩、和平、安定的關係中，孩子會有安全感去探索周圍，結識朋友，認識世界，這是很圓滿的。

但事實上，孩子出生後，夫婦間充滿不同情緒，喜樂擔憂交纏，加上現在多是雙職父母，交織的情緒再加上忙碌的工作，要有安穩、安定的環境並保持溫柔並不容易。這時夫婦間要特別關心自己及關注對方的情緒。當彼此關心，聆聽自己的脈搏及對方的心跳，和諧及穩定的情緒便會重現。

返工湊仔取平衡 控制情緒

在我的輔導個案或朋友經歷中，在最初有麵糰的日子，夫婦彼此的情緒多數被忽略，二人的心思都投放在麵糰身上，如上文所說，再加上忙碌的工作，實在很難保持溫柔，所以初為人父母，在湊仔、工作及情緒上，都要取得適當的節奏及平衡，在這樣的夫婦關係下，小小的麵糰亦會感受到並學習去溫柔、平和地長大，父母的關係就是這樣不期然地影響着小麵糰。

父母總會給予孩子「最好」的。「最好」除了是物質、愛護外，還有是關係上的好，締造溫柔的關係，讓孩子感受、體會及學習。

文：梁雪君（Suki Leung）

作者簡介：資深兒童及家長工作者、婚姻及家庭治療師、「活意社」（聘請自閉症/SEN人士的社企）共同創辦人；育有兩名子女，回想養育孩子的日子要兼顧工作、家庭，殊不容易。希望跟大家分享教養與婚姻的點滴及體會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕親子筆陣 梁雪君 客座隨筆

上 / 下一篇新聞