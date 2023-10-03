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Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

感創航道：態度決定你是誰

【明報專訊】近年大家常談及學童的「素養」，這包含知識、技能和態度，身為父母的你，覺得什麼是最重要呢？早前，與教師共同備課時，談及以往教什麼是「孝順」，會透過故事講解或情境分享，教導學生如何做個孝順小孩，但他們能否做到呢？明白到為何要孝順父母嗎？態度的形成與個人欲望有密切關係，所以「知道」怎樣做和真正「做到」是兩回事，而教與學也未能直接反映出來。

核心培育價值及態度

「學習」最早可追溯至《論語》所言：「學而時習之，不亦說乎？」而「學」是獲得及鑽研知識，「習」是鞏固知識、技能的行為。「學」、「習」就是「知行合一」，「知而不行是為不知」，態度也需要通過行動才能印證的學習成果。

教師是學生學習的「促進者」，激發他們好奇心及自發，加上時代轉變，講求創意及明辨思考等能力的發展，所以技能及態度甚為重要，這並不是要否定知識的價值，《禮記．大學》提及「修身齊家治國平天下」，德行品性一直都十分重要，這正是我們提及的態度，但態度不是與生俱來，需要在生活層面接觸不同人和事而逐漸形成。學校是培育孩子修養態度的搖籃，教師提供多元學習經歷，透過示範、引導、勸說等而令學生學習和鞏固課題上的態度、技能和知識。

「感．創．做」全方位價值傳承計劃中，以培育價值及態度為核心，強調ASK，即以態度（attitude）及技能（skill）為首要，最後才是知識（knowledge）。就如小一「我的家是個寶」，以核心問題「如何深入地認識家人，並讓家人知道我愛他們？」開始，藉繪本認識不同家庭的特色。因現在大多是獨生子女，故只要求他們說出自己家庭樹的結構，不是要死記親戚關係圖，重點是尊重各人家庭背景的不同，欣賞家人獨特之處，認識自己的責任，再以行動回饋家人的關愛，態度勝於一切。

建立健康生活習慣

二年級「健康的我」以「如何保持健康的身體」為切入點，學生先了解健康和飲食、運動、心靈方面都是有關的，然後透過小任務鍛煉不同技能，提供相關情境，例如以模擬消化系統這實驗，訓練明辨思考能力，了解大便怎樣來，辨識並記錄消化系統內的器官和功用，最後運用所學，以「全家幸福小冊子」作結，向家人推介健康活動，這正是小一「獨特的我」和「我的家是個寶」的延續，培養關愛自己及家人的身體，積極建立健康的生活習慣，愛不是只用嘴巴說說，而是以行動表現出來。LBD最重視的是背後的態度，所以要先想小孩需要學習什麼態度？過程中具備哪些能力？該用什麼知識及生活經驗去建立呢？

父母一直重視孩子學了什麼知識，是時候改變心態，想想哪方面發展更重要？態度及技能不易評估，態度更涉及情感，更抽象，在LBD課程下，能透過進展及總結評估而結集的「學習歷程檔案」，見證孩子的成長，但技能和態度要慢慢培養，羅馬也不是一天建成，態度取決一切，和孩子一起擁抱學習吧！

文：盧麗娟（學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕親子筆陣 感創航道

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