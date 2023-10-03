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Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

教大GPS：親子探索社區 利身心發展

【明報專訊】近年來，小朋友運動的機會愈來愈少，筆者認為主要有三個原因。首先，疫情期間的社交限制及停課，令孩童外出的機會不多。另外，孩童沉迷網絡電子世界，不惜犧牲外出活動的時間。第三，不時出現的極端天氣令家長對戶外活動卻步。然而，坐着、困着，對小朋友身心發展，畢竟是弊大於利。

家長學導賞技巧 安排路線

筆者間中會帶領本地社區導賞，建議家長可因應自己家庭的情况，一家大小或邀約多一兩個家庭，共同於周末、周日設計一些幾小時內可完成的社區探索活動，刺激孩童的身心發展之餘，又能增進知識。

家長可先嘗試自行（或全家一起）參加一些本地遊，以累積經驗及掌握一些基本資料與導賞技巧。例如參加水務署主辦的「滴滴遊蹤深導行」或 「前深水埗配水庫」等免費導賞團，都是很好的選擇。之後，家長可以進而參加現時各區舉辦的「導賞員訓練班」，學習導賞知識和技巧。取得經驗及掌握路線設計的技巧後，就能在不同天氣下安排適宜的戶外和室內遊路線。

正式出發前，家長宜先與小朋友商量，決定地點及主題。設計路線時，可鼓勵小朋友自行上網搜尋資料，或由家長就小朋友的學習需要決定行程，最好把行程時間限制在3小時內，而重要景點則不超過7至8個。考慮行程時，建議同時安排返家時的交通，避免駕車，讓小朋友體驗生活。

配合學習或興趣制訂主題後，家長可以準備一系列問題，甚至是親子分享，總結探索成果。以家居所在的社區作首站，是一個不錯的選擇。途中可特別留意地名、街名、社區設施安排及相關的地區發展故事與種種傳說，亦可順道品嘗特色美食與購買手信。

尋孫中山足迹 看油尖旺演變

家長可能會問哪些社區適合親子探索？筆者有3個推介。第一，中上環區可展開中山先生足迹、金融地標或醫療之旅。第二，可閒逛油尖旺區，了解新舊社區的交接和演變，亦可走進平時路過卻不曾踏進的地方，在舊式街道攤檔流連與購物，或趁機與部分檔主聊天。最後，可以在深水埗區發掘南亞少數族裔的足迹，同時可遊歷玩具街及新亞書院舊址認識昔日香港，更可在幾代老店內歇息及閒聊。

現時在網上尋找社區相關資料及故事都很方便。只要家長事前做好篩選和整理，訂定行程時不要加插太多目標、具彈性，就可以設計一次或多次具知識趣味於一爐的親子活動。再進一步，更可以讓小朋友給長輩或其他小朋友策劃導賞團，令小朋友搖身一變成為「社區大使」，又可訓練他們領導及說話技巧，一舉多得！

文：黃偉鴻（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃偉鴻 教大GPS

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