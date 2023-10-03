明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

超人DadDad：SEN童家長共勉之

【明報專訊】為人父母從來也不容易，所謂「養兒一百歲，長憂九十九」。由孩子出生開始，父母就擔心孩子吃得不夠飽；天氣轉冷，會擔心孩子穿得不夠多；孩子長大，會擔心他的生理、心理發展是否正常；孩子讀書，會擔心他的成績不夠好，擔心他的品行欠佳，擔心他結識壞朋友，擔心他找不到理想的工作……這都是父母對孩子愛的表現。

多給予耐性 主動關心聆聽

很多父母，每天也要為子女奔波勞碌，倘若要照顧有特殊學習需要（SEN）的學童，更是不容易。以我家中為例，我和太太雖然都是社工，但要照顧有ADHD傾向的女兒，以及同樣活潑好動的兒子，並不是想像中那麼容易，每天也會覺得是一個挑戰。他們間中更會出現一些情緒及行為問題，家中每天也好像打仗一樣混亂，孩子每天都在家中爬高爬低，到處跑，不能坐定下來。有時候，我們會與孩子爆發衝突，相信育有SEN學童的家長會明白，這些時候會覺得心很累，壓力大及很無助。

或者很多時候，作為家長的我們，真的要做到悉心照顧孩子，愛我們的孩子，就必須要給予多些耐性、精力，去陪伴及鼓勵孩子，定期主動去關心他們的需要及聽他們傾訴，彼此分享生活日常的經歷，與他們同行，令他們的情緒得到紓緩。相信我們都要比別人花多一至兩倍的時間，去照顧及陪伴孩子成長。平日我們需要上班，在假日的時候，便需要抽多一些時間，與孩子去公園玩，或者參加課外活動，增加多些親子溝通的機會。

忙裏偷閒 夫妻互相扶持

各位同路人家長，我們最重要的是，好好照顧自己，懂得忙裏偷閒，抽一些時間，做自己喜歡的事，例如做運動、畫畫、聽歌等，去放鬆心情，紓緩照顧壓力。另外，夫妻二人，亦需要在照顧孩子的工作上好好分工，互相體諒及扶持，共同分擔照顧責任。

其次，我們也可以自我增值，多些參加坊間不同專業或家長分享的育兒工作坊或者講座，從而學習照顧SEN學童的技巧。若有一些非牟利機構、團體或家長組織舉辦的家長互助小組，大家亦不妨參加，讓自己能夠尋找一班同路人，明白在照顧孩子的路途上並不孤單。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳顯庭 超人DadDad

上 / 下一篇新聞