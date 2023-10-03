超人DadDad：SEN童家長共勉之

多給予耐性 主動關心聆聽

很多父母，每天也要為子女奔波勞碌，倘若要照顧有特殊學習需要（SEN）的學童，更是不容易。以我家中為例，我和太太雖然都是社工，但要照顧有ADHD傾向的女兒，以及同樣活潑好動的兒子，並不是想像中那麼容易，每天也會覺得是一個挑戰。他們間中更會出現一些情緒及行為問題，家中每天也好像打仗一樣混亂，孩子每天都在家中爬高爬低，到處跑，不能坐定下來。有時候，我們會與孩子爆發衝突，相信育有SEN學童的家長會明白，這些時候會覺得心很累，壓力大及很無助。

或者很多時候，作為家長的我們，真的要做到悉心照顧孩子，愛我們的孩子，就必須要給予多些耐性、精力，去陪伴及鼓勵孩子，定期主動去關心他們的需要及聽他們傾訴，彼此分享生活日常的經歷，與他們同行，令他們的情緒得到紓緩。相信我們都要比別人花多一至兩倍的時間，去照顧及陪伴孩子成長。平日我們需要上班，在假日的時候，便需要抽多一些時間，與孩子去公園玩，或者參加課外活動，增加多些親子溝通的機會。

忙裏偷閒 夫妻互相扶持

各位同路人家長，我們最重要的是，好好照顧自己，懂得忙裏偷閒，抽一些時間，做自己喜歡的事，例如做運動、畫畫、聽歌等，去放鬆心情，紓緩照顧壓力。另外，夫妻二人，亦需要在照顧孩子的工作上好好分工，互相體諒及扶持，共同分擔照顧責任。

其次，我們也可以自我增值，多些參加坊間不同專業或家長分享的育兒工作坊或者講座，從而學習照顧SEN學童的技巧。若有一些非牟利機構、團體或家長組織舉辦的家長互助小組，大家亦不妨參加，讓自己能夠尋找一班同路人，明白在照顧孩子的路途上並不孤單。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]