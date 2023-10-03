同理心學堂：在社交媒體中長大的Z世代

首先，於社交媒體世代中成長的一代對於科技運用非常熟練。他們從小就接觸各種電子產品，熟悉使用智能手機、平板電腦和電腦等設備。他們擅於使用各種社交媒體平台，如facebook、Instagram、Twitter等，能夠輕鬆地透過這些平台來與他人溝通，分享生活，探索及了解世界。

思想開放 主動分享見聞

其次，Z世代沉浸於社交媒體的環境中長大，他們不再甘於被動地接收及瀏覽資訊，而是樂於主動在社交媒體發布資訊，如作即時分享和反饋，他們經常在社交媒體上分享個人生活點滴，不論是照片、短片還是文字。他們喜歡與朋友、家人甚至陌生人分享自己的當刻心情和所見所聞。同時，他們也在意如何獲得他人即時的反饋和評價，這種即時互動成為了他們生活中重要的一環。

第三，Z世代的思想比長輩更為開放，觸及更多元的資訊，他們能從社交媒體接觸到來自不同國家及地區、不同文化的網友，這不單擴大了Z世代的視野和思維，更促進包容和尊重不同的觀點和價值觀，並且更加願意與不同背景人士接觸和交流。社交媒體為Z世代提供了一個平台，可以與不同背景的人士交流和互動，這對於他們的成長和發展是非常有益的。

父母跳出框框 尊重網絡文化

最後，Z世代參與社交媒體時注重個人形象建立，他們期盼在社交媒體上展示自己的生活和才華之餘，更希望能夠獲得更多的關注和認同。他們通過精心編輯的照片和影片展示自己的生活方式和價值觀，並且努力維護個人形象。這種注重形象的特點，也反映出他們對於自我表達和自我價值的重視。

Z世代自主及自我觀念明確及清晰，他們的嶄新思維成為父母或師長的一大挑戰。面對Z世代，父母可嘗試跳出教導的角色，以開放態度去感受社交媒體及網絡世界的文化與科技，不僅能夠藉此了解子女的看法，更可以進化成為與孩子一起思考及尊重新世代網絡文化的「Z世代父母」。

總結起來，在社交媒體中長大的一代具有熟練的科技技能，重視即時分享和反饋，開放多元以及注重個人形象等特點。他們經歷了一個與以往世代不同的成長環境，這種環境對於他們的成長和發展產生了深遠的影響。隨着科技不斷進步，新生代的生活與社交媒體持續地走向「O2O」（online to offline）模式，使虛擬與現實生活更為緊扣！

文：温振鵬（香港中華基督教青年會主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]