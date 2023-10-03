明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

讀書時節：月亮落在書架上

【明報專訊】望月，是一種回望，往時間的逆方向看。人都想停在美好的時光，想念過去的自己，思念別人的身影。

時值中秋，想知多一點前人和月光的事兒，於是到書局找一本和月亮有關的書。有一本特別顯眼。書身方正厚重，硬皮封面上是一幀藍藍的月照，書名跟設計一樣簡潔，就是《MOON月亮》。書的內容也簡單直接，一頁圖片，一段文字，從古代神話談起，說說女性與月亮早結的緣分，提及中國的嫦娥和希臘的黛安娜，很快又轉到不同年代印有月光的印刷品，像電影海報或明信片，然後就是各種分析月亮結構的影像，有黑白、全彩和紅外線的。神話、歷史、文化娛樂、經濟產業、物理化學……不同角度看同一顆月光，在教學現場，《MOON月亮》是一本跨學科的圖書，像它長長的副題所述：「藝術、科學、文化，從精彩故事與超過170幅珍貴影像認識人類唯一登陸的外星球」。月亮是跨學科的媒體，是浪漫的寄託和科學實踐的試煉場。千古以來，月亮共載了人類的理性與感性。

天上恆久 人間一瞬

其實家中早有一本與月有關的書，很喜歡的，卻常被我遺忘，那是《月の名字》。這是一部日本人談月的書，封面、行文、照片都溢滿詩意。柔和的照片，輕盈的筆調，呈現了不同月份的月，不同形態的月，還有日本人為月亮起的許多名字，譬如八月十五日是賞滿月日子，所以那時候的月是「月中月」，又像冬至的月接近天頂，那月就被喚作「月天心」。除了名字，書中也記述神話傳說、生活傳統，以及現代日本人對月的構想。而我也喜歡作者把一些關於月的散文和詩句攙在其中。千里之外，日本的月早就落在我的書架上，卻只有中秋才被我想起。

或許月亮容易被遺忘。想起幾米的繪本《月亮忘記了》，故事說到月亮流落人間的故事，記敘人們失去月亮的事，月亮遇上小男孩的事，小男孩不被師長理解的事，月亮自身迷失的事……小小的繪本，書寫了許多孤單迷失的片段。這部作品是要慰藉孤單的人們，着我們不要忘記人們之間的連繫，書中曾經提醒：「看不見的，是不是等於不存在？」

恆久是天上，一瞬的是人間。千古以來，千里之外，儘管星河轉換，月亮依然陪伴好多世代的人們。月亮有離開我們的一日嗎？記得《MOON月亮》提及到天文學家的計算，月亮每天也在遠離地球，總有一天月亮會與地球永久別離。那個時候，也會是地球的終結。

佳節那麼喧鬧，獨自面對工作又使人落寞。工作如潮，壓力掩蓋思緒之際，想起口袋裏一張紙條，學生寫了這樣的幾句：「縱然萬物終會消逝，但天空仍是天空。對於最近有壓力，至少秋月很淡，很美。」

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕月亮 中秋 親子筆陣 閱讀 程志森 讀書時節

上 / 下一篇新聞