讀書時節：月亮落在書架上

時值中秋，想知多一點前人和月光的事兒，於是到書局找一本和月亮有關的書。有一本特別顯眼。書身方正厚重，硬皮封面上是一幀藍藍的月照，書名跟設計一樣簡潔，就是《MOON月亮》。書的內容也簡單直接，一頁圖片，一段文字，從古代神話談起，說說女性與月亮早結的緣分，提及中國的嫦娥和希臘的黛安娜，很快又轉到不同年代印有月光的印刷品，像電影海報或明信片，然後就是各種分析月亮結構的影像，有黑白、全彩和紅外線的。神話、歷史、文化娛樂、經濟產業、物理化學……不同角度看同一顆月光，在教學現場，《MOON月亮》是一本跨學科的圖書，像它長長的副題所述：「藝術、科學、文化，從精彩故事與超過170幅珍貴影像認識人類唯一登陸的外星球」。月亮是跨學科的媒體，是浪漫的寄託和科學實踐的試煉場。千古以來，月亮共載了人類的理性與感性。

天上恆久 人間一瞬

其實家中早有一本與月有關的書，很喜歡的，卻常被我遺忘，那是《月の名字》。這是一部日本人談月的書，封面、行文、照片都溢滿詩意。柔和的照片，輕盈的筆調，呈現了不同月份的月，不同形態的月，還有日本人為月亮起的許多名字，譬如八月十五日是賞滿月日子，所以那時候的月是「月中月」，又像冬至的月接近天頂，那月就被喚作「月天心」。除了名字，書中也記述神話傳說、生活傳統，以及現代日本人對月的構想。而我也喜歡作者把一些關於月的散文和詩句攙在其中。千里之外，日本的月早就落在我的書架上，卻只有中秋才被我想起。

或許月亮容易被遺忘。想起幾米的繪本《月亮忘記了》，故事說到月亮流落人間的故事，記敘人們失去月亮的事，月亮遇上小男孩的事，小男孩不被師長理解的事，月亮自身迷失的事……小小的繪本，書寫了許多孤單迷失的片段。這部作品是要慰藉孤單的人們，着我們不要忘記人們之間的連繫，書中曾經提醒：「看不見的，是不是等於不存在？」

恆久是天上，一瞬的是人間。千古以來，千里之外，儘管星河轉換，月亮依然陪伴好多世代的人們。月亮有離開我們的一日嗎？記得《MOON月亮》提及到天文學家的計算，月亮每天也在遠離地球，總有一天月亮會與地球永久別離。那個時候，也會是地球的終結。

佳節那麼喧鬧，獨自面對工作又使人落寞。工作如潮，壓力掩蓋思緒之際，想起口袋裏一張紙條，學生寫了這樣的幾句：「縱然萬物終會消逝，但天空仍是天空。對於最近有壓力，至少秋月很淡，很美。」

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]