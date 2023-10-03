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副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

6A爸媽：父母青春期——學習關愛與管教

【明報專訊】孩子的青春時期，充滿各樣挑戰。與此同時，這也是父母的青春期，我們把握好機會成長了嗎？

當孩子進入青春期，生理和心理都高速成長。我們對應這個時期的孩子，既不能打也不能罵，但偏偏過往的溝通方法在青春期開始不管用，父母如何應對這個時候的問題少年呢？

有沒有想過，父母也應該利用這段「父母的青春期」，在教養路上快速成長？

給孩子「面子」 互相尊重

青春期的孩子，討厭長篇大論，從他們跟父母對答就可知一二。家長經常投訴孩子回答父母提問，通常都是「單字」或「詞語」為主，有些時候更只有「象聲詞」，僅僅以聲音作答。面對這樣的孩子，我們又應該如何建立有效溝通呢？

首先，父母要放棄命令式對談，也放下孩子乖乖聽從指令的期望。青春期的孩子期望父母比以往更信任自己，如果我們期望與他們的期望背道而馳，親子關係也只會漸行漸遠。

青春期的孩子仍然經常會犯錯，我們可以由責備的口脗變成朋友間的交流。以提醒代替指摘，以建議代替指令，盡量給予孩子空間，也給予孩子「面子」，孩子便會相對地給予你尊重。

其次，父母穩定的情緒也是孩子覺得被尊重的重要指標之一。穩定的情緒能給予孩子安全感，給他們一個信號，就是父母能夠跟自己好好對話。將心比心，孩子也會給你足夠的「面子」，大家「好來好去」。

確立界線 自律換自由

我們都同意，愛與管教需要平衡。足夠的關愛固然重要，與此同時孩子亦需要透過自律，遵守界線。青春期的孩子，十分看重自由，但要令他們明白，享有自由，建基於孩子的自律表現。

我們透過接納，跟孩子訂立界線；與此同時，孩子亦相對地學習如何以自律換取自由。在社會環境裏，作為公民享有一定的自由同時亦要尊重法律。我們的孩子也應該在這樣的環境成長，我們給予一定的自由，那些自由並不是無條件給予，而是因為孩子在界線上自律。把這個社會縮影，帶進孩子的生活裏。

所以，當孩子行為出現偏差的時候，父母毋須為此破口大罵，破壞關係。反而應該不慍不火地搬出界線，讓青少年自行承擔後果。當然最後要完全寬恕，過程中亦需要接納孩子是會（再）犯錯的。

這樣互相尊重的機制裏，孩子便可以學習以自律換取自由。

青春期的孩子好像一顆不穩定的核元素，隨時隨地，也會因為不同因素產生化學反應，忍不住爆炸。這個時候，父母的考驗跟孩子一樣，在父母的青春期裏，也嘗試學習如何尊重孩子，使教養充滿關愛，而不是不停地在關係上扣分。好好跟孩子溝通，安然度過大家的青春期吧。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕親子筆陣 Vinic爸爸 6A爸媽

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