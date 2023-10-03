親子筆陣．特教樂與路：「今生不做機械人」

歷屆夢想計劃的得獎者，獲獎單位可以獲得獎金實踐夢想，又可配對導師以助獲獎者圓夢，更能提供不同形式的宣傳，營造合作網絡等，擴大合作平台及資源。有別過往，本年獲獎不會有獎金，但可以提出協作追夢的方案，然後配對相關安排，以助獲獎單位實踐夢想。本以為沒有獎金，參賽數目不多，怎知出乎意料，跟以往一樣的多。

今年，其中兩個參賽單位的真實故事，非常值得跟大家分享，讓我反思怎樣能更有效推動價值觀教育。

讓更多人積極面對失去或死亡

幾名大學生在大學因參加同一活動而認識，他們希望成立一個關愛社區貓狗的組織，因為他們發現社區太多被遺棄的貓狗，缺乏照顧，甚或遭受虐待。他們希望透過組織，為這些社區貓狗找到合適的照顧服務。我們幾個評審不斷聽到「社區小毛孩」的稱呼，於是好奇地問個究竟。他們表示如用「流浪貓狗」，無形中給予牠們一個負面標籤，因此希望用更正面的角度出發。面試將近完畢，我不禁提問：「有何原因你們有這份衝勁成立這個組織？」其中的一個負責人感觸地說：「我曾經在大學幫助照顧一隻病危將歿的小狗，雖然只得幾個星期的相處時間，但從照顧傷患到面對死亡，我上了一堂切切實實的生命教育課堂。我反思怎樣才能讓更多人積極面對失去或死亡的過程。」說畢，看到她雙眼通紅，我也被觸動了。

另一名參賽者是嚴重聽障人士，陪着他到來的是一名手語翻譯師。他的夢想是當舞蹈導師，帶領學生出外表演，希望擁有自己的舞蹈事業。他播放了以往學習舞蹈、參加比賽或舞蹈活動的視頻，我們都非常驚訝他究竟如何能做到，怎樣掌握音樂節拍去跳舞？節奏如何「聽到」？他那份獨特的觸感及敏感，肯定你我都沒有。看到他優美的舞姿，台上那份自信，面上流露出的喜悅，完全明白──夢想從來都是平等的。

他醉心舞蹈，熱愛表演，出席不同的大小場合，但都只是短暫的工作。他嘗試過找工作，卻處處碰釘，回想自己擁有所長及夢想，為何不能跟常人一樣開創自己的事業？他用堅定的眼神表示，雖然口語不大清楚，在旁的手語翻譯師說：「我知道成就這個創業夢，一點都不容易，但我知道只要努力一定會成功，不管有多難，一定要嘗試。我希望能把自己的經歷去感染別人。」認真對待生活需要的是一份勇氣。

我問：「你曾經到學校安排舞蹈活動，遇過什麼困難？」他表示：「我發現分身不下，要一邊教，一邊跳，很難配合，有翻譯師在旁，我就應付得到。後來有老師建議，可以用電子簡報，標上重點，可以幫助我介紹內容。」他願意嘗試，為他贏來很多朋友，朋友都樂於給予意見及幫忙。

評審工作完畢，我每次都覺得自己滿載而歸。這群年輕人的魄力及衝勁讓我對社會未來充滿盼望。無論是主辦單位或是參賽者，都希望認真對待生命，活得有意義。價值觀教育從體會生活着手。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]