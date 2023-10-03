好去處：Halloween大玩Trick-or-Treat 扮鬼扮馬 與迪士尼惡人行catwalk

文︰顏燕雯

無論你選擇穿上南瓜裝、女巫裝或骷髏裝，還是如小仙子般拿着魔法棒進入樂園，都有機會踏上Halloween的舞台成為catwalk主角！今年時尚女魔頭庫伊拉邀來她的迪士尼惡人朋友舉辦全新「惡人大宅舞會」，場內除了有多個以《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉為主題的大型裝飾，地上更有一道透過投影而成的時尚天橋，庫伊拉的隨從們將會教大家擺出各樣醒目甫士，只要有自信，誰都可以變成catwalk模特兒在天橋上獨領風騷！而這裏亦會突然變身成為一個舞台，造型出眾的大小賓客除有機會被欽點上台再行catwalk外，庫伊拉更會壓軸出場演繹原創歌曲Shine，把氣氛推至最高峰。

與阿Jack近距離互動

欣賞歌舞後，又是時候投入Trick-or-Treat活動啦！小朋友記得到不同角落尋找流動趣玩站，這次我們便在明日世界找到蜘蛛俠造型的南瓜頭，與演藝人員玩遊戲後索取美味糖果！玩到肚仔餓時，又可以到冒險世界的河景餐廳吃一道有得玩有得食的阿Jack怪誕大餐，其3或4道菜晚餐除了有多款特色食品，更首次加入互動娛樂元素，「村民」將會現身教大家調製獨特配方的魔藥特飲及「迷魂湯」，更會邀請大家起來一同跳舞，而阿Jack、莎莉及Oogie Boogie更會出現與大家近距離互動，是一個難得的用餐體驗呢！

■INFO

Disney Halloween Time

日期：即日至10月31日

網站：www.hongkongdisneyland.com

■搶閘走入魔雪奇緣世界

大小朋友都非常期待的《魔雪奇緣》主題園區將於11月20日正式開幕！裏面除了有多個具代表的《魔雪奇緣》電影場景如阿德爾城堡、阿德爾港及友誼噴泉等，大家更可以乘坐木船參觀愛莎的冰雪皇宮，以及坐上雪橇過山車登上山頂，飽覽瀑布、冰川等景色。現更可於Klook購買「向阿德爾出發——魔雪奇緣世界全體驗1日門票」，提早進入主題區跟安娜和愛莎見面！

預訂日期：即日至11月18日

使用日期：11月17、18或19日

預訂網站：shorturl.at/aqEX2

[Happy PaMa 教得樂 第469期]