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副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

採訪手記：發掘學校最獨特一面

【明報專訊】上期提到，《HappyPaMa教得樂》會陸續引入新元素，除有由專家分享教養心得的新欄目「P牌父母」，今期便有以學校為主角的「我校最玩得」，記者將發掘不同學校最獨特的一面介紹給讀者，希望在學術以外，家長們可以用全新角度了解不同學校的特色。

打響頭炮的五邑工商總會學校，近年積極推廣劍球，記者以前從未接觸過這種活動，以為就是把球拋來拋去這麼簡單；但當同學表演時，又一字馬又轉圈，儼如玩雜技般，可觀度甚高！最重要是同學玩得開心，又可增加自信、建立團隊精神，這些都是課本以外的得益。

記者認識一對教師夫婦，女兒初小時每次做功課都會哭，考試測驗就更難搞，但小女孩卻非常喜歡跳舞。夫婦並沒有強迫女兒讀好書，反而四出找尋合適的舞蹈班給女兒參加，希望她能在舞蹈中建立「我做得到」的意志。

舞出意志 成學業推動力

現在小女孩已升中學，因為喜歡跳舞，經常參加各類比賽和演出，性格變得非常積極，對讀書也沒有以前那麼抗拒，反而會因為需要準備頻密的舞蹈表演而把功課優先做好。這例子正好說明，幫助孩子建立興趣、專長，可鍛煉一生受用的態度和能力，對身心發展，有莫大裨益。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

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