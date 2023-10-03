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副刊
Happy PaMa 教得樂 第469期

Happy Pa Ma

我校最玩得：融入聯課活動 近年獲獎無數 五邑劍球玩到創世界紀錄

【明報專訊】一間理想學校，從來不應只看重學業成績，加上近年催谷學術的學校亦不再是家長唯一的選擇，《HappyPaMa教得樂》早年已推出「區區有寶校」及「Happy School」系列，讓爸媽們能從更多角度認識不同學校的特色。

今年我們帶來「我校最玩得」系列，專門搜尋一些把特色課外活動推動得有聲有色的學校，讓各位爸媽可以深入認識新興課程之餘，對學校亦有進一步了解。首度登場，以劍球聞名學界的五邑工商總會學校，更把劍球融入聯課活動之中，讓全校學生都有機會接觸這種新興運動。

文︰顏燕雯

40校網共有21間小學，數量多、競爭大，並非每一間都能給家長留下鮮明印象。位於蘇屋邨附近的五邑工商總會學校（下稱五邑），處於寧靜的永康街與保安道交界，校舍不算大，但近年嶄露頭角。原來它除了是特首李家超的母校，這3年更極力推廣劍球，學生在公開比賽中取得不錯成績。今年6月，學校更與香港花式劍球協會舉辦「1 take過——133人劍球大挑戰」，由學生、教師及各界嘉賓合共133名劍球愛好者連續把球拉上大皿，創下世界紀錄協會「最多人連續把球拉上大皿」的世界紀錄。

有趣口令：踎低起身劍球暈

五邑劍球隊成立僅3年，負責教師梁綺雯主任最初在街上看到有人在販賣劍球，一試之下覺得十分有趣，店主還告訴她玩劍球不止靠雙手，「有一個口令叫『踎低起身劍球暈』，原來拋接球時腳部也要屈曲起來以幫助入球，是一個可訓練手眼協調的全身運動」。梁綺雯認為劍球十分適合小學生，也富有趣味，於是自學之餘，也找來香港花式劍球協會的代表到校教授學生。

五邑劍球隊創立於疫情期間，初創時只有14個三至六年級的學生參加，後來由於他們經常出外比賽，更屢獲獎項，令全校學生都開始關注起來，於是學校開始於小息時開放禮堂，讓劍球隊的學生帶領其他初學者試玩。到第二年劍球隊已有44個學生參加，還未計後備成員，更分成A至D共4小隊到處比賽和表演；直至今年（2023/24學年）五邑劍球隊已達60人，隊員不但參加校外比賽，也會配合舞蹈作校內外表演，因為劍球既可以一個人隨時隨地練習，熟練後更可以自創花式，甚至加入音樂及舞蹈元素，以二人或團體合作的方式演出，變化甚多。採訪當日，學生們就示範了邊玩劍球邊做一字馬、把球繞過大腿再接回等，令人大開眼界。

成為STEAM教學元素

在五邑，劍球不止是課外活動，更成為STEAM的教學元素。例如今年7月，學校舉行了STEAM聯課活動「小劍球•大世界」，當天全校學生先聚集禮堂，聽教師講解劍球與STEAM的關係，如「S-Science」代表劍球拋接需涉及力學原理；「M-Mathematics」代表球的重量和體積會影響入皿機率等。之後學生再返回課室以環保物料自製劍球，並且就不同學習重點討論和DIY——低年級學生測試繩子需多長才較容易入皿，高年級學生則以扭蛋盒和波子測試球的重量與入皿成功率關係。最後，學生回到禮堂，用他們自製的劍球比賽，氣氛緊張刺激，讓學生在遊玩中學到STEAM的知識。

愉快學習是五邑的教學宗旨之一。校長黃錦耀指，每逢午膳時間後，學校不設學術課堂，反而安排導修堂、啟發潛能課程及課外活動，給學生提供超過60種不同活動，包括劍球、Ranger機械人、敲擊樂、跆拳道、拉丁舞、花式跳繩、魔術等。他認為Happy School理念是希望學生不要只着重課本內的知識，他們相信學習經歷同樣重要，教師們會策劃一些有吸引力，同時又有意義的活動給學生參加，讓他們寓遊戲於學習。活動後，又會鼓勵學生抒發感受，經過反思更能鞏固所學。

設「星光大道」表揚學生

此外，學校亦重視學生多元化發展，STEAM正好包含了不同學習元素，所以學校也積極推動STEAM活動。「我們會在課堂內推行STEAM有關的專題研習，也會把它結合課餘活動之中，如劍球聯課活動當日，感受到學生與教師都非常投入參與，學生經歷後亦有反思和體會，開心得來又有得着，這就是一個完整的學習過程。」

黃錦耀續稱，適當的鼓勵對學生來說也是一種學習動力，所以課堂中常出現的口號是「你真棒！」，讓學生更有自信，放膽嘗試。學校更設有一條「五邑星光大道」，以五角星星掛於走廊天花板，每粒星星表揚了一個曾在重要賽事獲得獎項或榮譽的學生。另外約每月校內設1次頒獎禮，學生代表學校拿到獎項後，獎牌獎盃等都會先置於甫入校門可見的大堂桌子上，待頒獎禮舉行時再請學生上台接受獎項和同學們的掌聲。他說當年正是因為劍球隊獲獎後有大量獎牌展示於大堂內，才令全校學生對這種運動產生了興趣。

■INFO

五邑工商總會學校

類別︰資助男女小學

宗教︰無

校網︰40

班數︰17

地址︰九龍深水埗永康街70號

電話︰2307 1017

網址︰www.fdbwa.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第469期]

相關字詞﹕愉快學習 世界紀錄 李家超 STEAM教育 劍球 五邑工商總會學校

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