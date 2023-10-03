威尼斯建築展主場以外 多元視野 突破界限建構未來

Thus waves come in pairs

水底樂園

在前身為教堂的San Lorenzo，能看到由TBA21–Academy主理的Ocean Space。今屆與Audemars Piguet Contemporary合作舉行的Thus waves come in pairs展覽，展出Simone Fattal及藝術二人組合Petrit Halilaj & Álvaro Urbano的作品。後者創作的Lunar Ensemble for Uprising Seas（A）較為有趣，將海洋相關生物與樂器結合，並不時身穿海鷗服裝演奏，為海洋生物「發聲」。Simone Fattal的Sempre il mare, uomo libero, amerai!（B）則以法國詩人Charles Baudelaire的作品為靈感，予人身在海底感覺之餘，亦帶出全球水位上漲的現實危機。

Kengo Kuma: Onomatopoeia Architecture

建築與人對話

日文有不少疊字擬聲詞，日本建築師隈研吾在Palazzo Franchetti舉行的Onomatopoeia Architecture（C），便將多個日語疊字擬聲詞借喻為建築，視之為人與素材的對話，展出約廿多個建築作品照片及模型。其中一個例子，用上港人頗有印象的日語para para，演繹成建築的Solid/Void實體和虛體空間概念，與他設計的Mont-Blanc Base Camp連線。但最搶眼的是位於展場外河邊花園的裝置（D），以日語zure zure為主題，有錯位、靈活的意思，用上鋁片製作，並以Laguna為名字向威尼斯致敬。

Venice Mapping Time

古今幽默對照

威尼斯看似永恆不變，但有不少細節其實不斷變遷。如現於Museo di Palazzo Grimani舉行的Venice Mapping Time（E），作品出自威尼斯攝影師Ugo Carmeni之手。Ugo Carmeni本身只為記錄古蹟，這些紀錄大都被視之為工具而非藝術作品。但這個Daniela Ferretti及Dario Dalla Lana聯合策展的展覽，卻視他的作品為藝術，當中着實有不少有趣幽默的捕捉（F），多張照片着眼於現代建築及當代生活與教堂古蹟之間的對比。場內50多件作品，大都來自2020年10月至2023年3月之間的古蹟復修過程，特別以蠟面棉紙而非普通相紙呈現，以突顯建築物的素材質感。

文：Dawn Hung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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