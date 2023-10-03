綠星級網紅餐廳 鮮美「佛陀碗」搶鏡

連續2年摘下米芝蓮綠星和必比登推介，小小樹食的食材大部分來自台灣小農，主廚和老闆定期走訪台灣各地物色優質食材，不止食材有保證，還希望身體力行支持本地農業。餐廳主打西式蔬食料理，貼心地在菜單列出所有食材讓素食者參考，當中不少料理含蛋奶或五辛，老闆認為料理就該有料理的模樣，不會為了滿足所有素食者的需要，而刻意去掉必要的調味或食材，例如避風塘風味就得葱蒜提味，carbonara需要蛋黃、芝士才能煮出creamy口感。與其說他們為了滿足素食者而設計料理，倒不如說他們的菜餚是為了打造讓葷食者與素食者能同枱吃飯、享受美食的環境而製作，更為貼切。

素版紅油抄手有辣勁 烤玉米好「芝」味

今次到訪的分店位於新開的商場「NOKE忠泰樂生活」，裝潢配合商場則走簡約風格路線，菜單與其他分店差不多，一樣可嘗到餐廳的招牌菜。如紅油抄手，這個以往素食者只能眼看手勿動的餃子，餐廳改良成素版「紅油皮蛋豆腐餃」，將青江菜、南瓜、皮蛋、豆腐等混合成餃子內餡，泡在自製的辣油，絲絲辣勁讓人大呼過癮。墨西哥風味烤玉米，讓人吃不停口，香甜的白龍王粟米以巴馬臣芝士、墨西哥辣椒粉、花椒調味，既富芝士奶香，又能嘗出微微辣味，非常開胃。幾乎每張IG打卡照都必定出現的「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」，是餐廳的招牌主食。佛陀碗（Buddha bowl）在歐洲流行好一段時間，一碗集齊全穀物、蛋白質和纖維，營養豐富。在外形狀似佛鉢的圓碗，以炒飯作底，鋪上五彩繽紛的蔬菜，如微型菜、櫛瓜、櫻桃蘿蔔、鷹嘴豆等，吃時與牛油果醬、辣醬拌勻，宛如韓式拌飯，一口一口將食材的鮮美送入口中。●

小小樹食（忠泰店）

地址：台北市中山區樂群三路200號4樓

網址：www.noke.littletreefood.com