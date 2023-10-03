飲食Quicknote：300攤位盡享美酒佳餚

【明報專訊】2019年開始停辦實體活動的香港美酒佳餚巡禮終於回歸實體，香港旅遊發展局將於10月26至29日，一連4日於中環海濱活動空間舉辦這項盛事。今屆大會網羅36個國家及地區的佳釀，設約200攤位，更特別新增中國葡萄酒區，8間來自山東、寧夏及雲南的酒莊出品可供試飲；蒐羅更多外國流行的低酒精飲品，以及無添加自然酒等；美食方面，為了讓入場人士品嘗不同餐飲配搭，今屆酒展將有過百個來自17個國家及地區的風味美食攤位，讓大家自由配搭。各位可選擇購買附有多張品味券的品味通行證，又可逐張購買。以試飲一杯價值$450以下的葡萄酒為例，只需使用1張品味券，十分抵飲。