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飲食

飲食Quicknote：300攤位盡享美酒佳餚

【明報專訊】2019年開始停辦實體活動的香港美酒佳餚巡禮終於回歸實體，香港旅遊發展局將於10月26至29日，一連4日於中環海濱活動空間舉辦這項盛事。今屆大會網羅36個國家及地區的佳釀，設約200攤位，更特別新增中國葡萄酒區，8間來自山東、寧夏及雲南的酒莊出品可供試飲；蒐羅更多外國流行的低酒精飲品，以及無添加自然酒等；美食方面，為了讓入場人士品嘗不同餐飲配搭，今屆酒展將有過百個來自17個國家及地區的風味美食攤位，讓大家自由配搭。各位可選擇購買附有多張品味券的品味通行證，又可逐張購買。以試飲一杯價值$450以下的葡萄酒為例，只需使用1張品味券，十分抵飲。

另外，今屆還有17場不同主題的「品味學堂」工作坊，包括有百樂潮州酒家行政總廚許美德及香港專業品酒師協會主席周國明主持的醉潮打冷風味工作坊，以及由順德區飲食協會常務副會長何劍生主持的灣區金廚粵滋味粵菜示範工作坊。想又飲又食，記住10月10日登入大會網站購票。●

香港美酒佳餚巡禮2023

日期：10月26至29日*

入場費：$20至$40*、品味券（每張$25）

品味通行證：$400（包14張品味券及Lucaris紀念版酒杯1隻）、$200（8張品味券及可回收杯1隻）

網址：bit.ly/3PExjrl

*註：每日開放時間及入場費不同，詳情可參考大會網頁

整理：周群雄

[飲食]

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