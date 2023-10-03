東京圓碌碌拿破崙 鏤空有「脆」鬆化

專利機器炮製酥皮 口感獨有

2021年於東京表參道創立的GARIGUETTE，甫開業便引起熱潮，短短2年間已分別於東京、大阪、福岡及京都開分店，其出品更被譽為拿破崙界的「天花板」。之所以如此受歡迎，除了甜味拿破崙Mille-pressé面層酥皮圓形鏤空設計吸引大眾打卡，加上它可像三文治般一手拿起來，比傳統版本的拿破崙吃得更方便輕鬆，其獨有的薄脆口感也是受歡迎的原因之一。品牌特意研發一部現已取得專利的機器，可在最短時間以高溫烘烤及壓製酥皮，防止牛油氧化之餘，還可做出脆薄鬆化卻不油膩的獨特口感。而為確保出品水準，店內逾半員工均從日本店借調來港，其餘員工亦曾於日本店內受訓。

12 款鹹甜口味 香港限定奶茶芒果味

參考了表參道總店的工業水泥風設計，香港店同樣採用相類似的設計，亦將日本12款口味全數帶來，分別有8款甜味及4款鹹味，用料及做法都依足當地配方。甜味首推不論在日本或香港都屬最人氣的士多啤梨味，店家以日本直送的士多啤梨配搭由日本雞蛋及牛奶等材料於店內鮮製成的吉士忌廉，一入口嘗到酥皮的薄脆、士多啤梨的酸甜多汁與吉士的濃滑，幸福感滿滿。甜味另有栗子忌廉黑加侖子、冧酒提子麝香葡萄、開心果忌廉覆盆子等；而對心多多的客人來說，最開心是甜味特設「half - half」版本，可一次試足2款口味。鹹味則以雙重芝士火腿最吸引，用鹹香的車打芝士、水牛芝士、火腿及幼滑的黑椒薯蓉為餡料，飽肚之餘，芝士因熱力而變得半融，有超強拉絲效果，打卡一流！店家還以不少香港人每天都要歎的奶茶為靈感，創作成香港限定的香滑奶茶忌廉芒果味（$168，不適用於half - half口味），在忌廉中加入錫蘭茶葉調製，味道醇厚。稍後還會推出更多季節限定口味，令人期待。●

GARIGUETTE Hong Kong

地址：銅鑼灣百德新街 42-48 號Fashion Walk 地下 D 舖

查詢：6389 1831

文：陸珮琪

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