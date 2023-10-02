明視理：基層眼睛保健

提供綜合眼科視光檢查

基層眼睛保健是基層醫療（primary healthcare）系統的重要組成部分，理念是作為第一個（毋須轉介）接觸點（在居住及工作的社區附近，容易可達）。涉及基本護理、常規檢查以達到預防疾病發生。在香港，「基層」二字有另一個意思，是指缺乏資源的階層、弱勢社群；一般市民未必了解基層醫療是一個醫療保健概念。

舉例說，朋友間談起眼睛的問題：「我的眼睛最近看東西時好像矇了，為什麼直接走進公立醫院找不到視光師驗眼的服務？」「我的眼睛好像白了，是否有白內障？」或有朋友在公立醫院輪候了很久「驗眼」，但看完後說沒有問題就close file， 為什麼沒有「定期驗眼」的覆診日子呢？ 以上問題常在驗眼房內聽到長者分享。

我只能解釋，醫院主要是用作治療（屬secondary care）而非例行檢查的地方。世界衛生組織強調基層眼睛保健納入基層醫療的重要。所有人都能在社區使用基層醫療健康設施解決基本的眼睛問題，而不是湧到過度使用的醫院。註冊視光師（第一部分）接受5年制大學訓練，就是希望在基層眼睛保健發揮功效，包括促進眼睛健康、預防導致喪失視力的疾病、加強轉介途徑和視力康復。

社區上有不少註冊視光師（第一部分）提供綜合眼科視光檢查，包括一系列全面調查，以保障視力和眼睛健康，服務不同年齡層人士。例如為學童放大瞳孔檢查深遠視、近視、散光等屈光度數，以及檢查雙眼協調能力，找出發展偏差出現斜視弱視等問題；為工作人士檢查長期面對電腦工作會否出現眼乾問題；為隱形眼鏡佩戴者提供定期護理；為中老年者放大瞳孔檢查眼睛退化問題，如老花、白內障，或退化性眼病如青光眼、黃斑點病變的風險等。至於有視力障礙者，亦可找註冊視光師（第一部分）作視力復健訓練等。以上種種視覺保健都可以在社區進行。

隨人口老化及大家多用電子產品，眼睛保健的需要亦增加。有很多人已每年定期接受註冊視光師（第一部分）做綜合眼科視光檢查，不過不少市民的基層眼睛保健意識仍薄弱，期望政府透過政策鼓勵市民定期接受基層綜合眼科視光檢查，包括尋求視光師的專業意見。

文：陳文彬

（香港眼科視光師學會會長）

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