骨骼「偵」奇：物理治療師 運動員後盾

當比賽進行得如火如荼之際，物理治療師亦奔波游走於不同賽事之間，為運動員提供賽前及賽後支援。

作為一個物理治療師，究竟如何幫助運動員在比賽期間發揮出他們自身最大的實力呢？又如何即時處理傷患呢？

賽前調整身體 場邊處理傷勢

每天賽事密鑼緊鼓地上演，物理治療師與教練和運動員一早從選手村出發到比賽場館。在比賽開始前的有限時間中，運動員需要熱身和拉筋。而物理治療師亦爭分奪秒幫助運動員調整身體至最佳狀態，讓他們可以安心準備比賽。透過場邊臨牀檢查，物理治療師會因應運動員情况和傷患作出相應處理。例如：運動員因為賽程緊湊而感到身體疲勞，我們會以手法治療、按摩等幫助他們恢復狀態。若運動員有輕微傷痛在身，而經過檢查後他們仍然適合參賽，運動貼布（包括KT tape和rigid tape）和針對熱身有助他們發揮穩定表現。

作為運動狂熱分子的我，能夠近距離觀賞賽事，當然樂在其中。同時亦不忘一眼關七，保持專注，留意運動員一舉一動。在危急關頭，物理治療師會拿着隨身醫療袋（on-field bag）飛奔出去，為運動員提供臨場支援，處理大小新舊傷痛，並要保持頭腦清醒，果斷決定運動員能否繼續比賽。當然，若傷勢太嚴重（例如腦震盪、骨折等），運動員只能迫於無奈退出競賽。有時候，傷勢未嚴重至運動員需要退出比賽，但繼續作賽可能會加劇傷勢，在這情况下，應該如何處理？除了堅持自己的專業見解之外，我們亦要聆聽運動員及教練意見，互相達成共識。最重要的是，讓運動員清楚了解自己的選擇及選擇帶來的後果。所以物理治療師是運動員的「後盾」，令他們在場上能無後顧之憂地投入比賽。

賽後冷熱療針灸 助恢復最佳狀態

比賽結束後，物理治療師卸下隨身醫療袋，又馬不停蹄回到選手村內的診所，為選手作賽後恢復，例如：冷熱療、手法治療、針灸、電療等，務求令運動員恢復最佳狀態迎接下一場賽事。除此以外，治療師亦會與醫生緊密溝通，商討傷勢較嚴重的運動員，如何作出相應處理及醫學影像安排。

總括而言，物理治療師在運動醫學團隊中佔一席位，為運動員提供賽前、場邊及賽後支援。隨隊物理治療師並不是一項輕鬆工作，背負着日與夜的汗水。但看見運動員能站在運動場上成就夢想，綻放異彩，為港爭光時，這一切付出都是值得。緊接世大運閉幕，杭州亞運於上月底開幕，請大家繼續支持香港運動健兒。

文：許培權（物理治療師，前港青體操運動員，現役乙組籃球員）

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