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健康

完美主義不完美 陷焦慮惡性循環

【明報專訊】完美主義是一把雙刃劍，具有正面和負面影響。

完美主義者一方面追求卓越，為確保工作取得優質成果，努力不懈；但另一方面因為對自己和別人要求過高，導致壓力過度，影響人際關係。完美主義和焦慮症關係密切，完美主義者漸漸發展出焦慮徵狀而不自知。

標準過高 怕出錯壓力大

生活上，完美主義對人生不同階段、不同範疇都有影響。學業上，由於完美主義者對自己設定非常高的標準，追求完美成績和表現，會花很多時間和精力來準備作業、考試和研究；但亦可能因為害怕犯錯而過度擔心和焦慮，情况嚴重可能弄巧反拙，成績倒退，甚至害怕上學。

進入職場後，他們追求卓越和完美成果，對工作細節和品質非常注重，並努力避免出錯。然而，這可能帶來過度壓力。當付出了努力，結果不被欣賞時，可能感到沮喪，甚至憤怒。

生活其他範疇上，他們可能對自己外貌、體重和健康狀態要求過高，因此對飲食、運動和外貌有強烈控制欲望，甚至對自己身體感到不滿意或不安。當身體出現毛病，他們往往難以接受，繼而引發情緒問題。

注重細節 助取優秀成績

◆完美主義正面影響：

‧追求卓越：通常對自己和他人的工作有高度標準和動力，追求卓越並致力做到最好

‧優質成果：常常注重細節，努力確保工作達到高水平。這種關注細節的態度有助在工作和學業上取得優秀成果

‧積極動力：內在驅動力強大，對自我成長和改進持有積極態度。希望不斷進步，並為了目標而努力奮鬥

自我嚴厲評判 幸福感低

◆負面影響：

‧過度壓力：常常給自己帶來過度壓力，設定的標準要求過高，無法容忍任何錯誤。這種過度壓力可能導致焦慮、壓力和心理健康問題

‧降低自尊：會對自己作嚴厲的評判，對失敗或不完美部分感到沮喪，這可能降低自尊心和幸福感

‧社交困難：對自己和他人的期望非常高，可能對他人提出過高要求，甚至對他人的錯誤或不完美部分持批評態度，導致人際關係上出現困難

與焦慮症關係密切

完美主義者因為對自己和別人要求高，在生活和人際關係中承受一定壓力。因此，完美主義和焦慮症之間存在密切的關係。

‧高度自我要求：因對自己設定非常高的標準，追求完美和無錯誤，這種傾向可能令焦慮的風險增加，因為無法達到標準，引發焦慮和自我批評

‧擔憂和懷疑：經常擔心自己是否能夠達到高標準，並對自己表現感到懷疑；亦可能不斷擔心自己的能力、成就，十分介意外界評價，這種擔憂和不安可能導致焦慮症

‧避免風險和失敗：為了不令自己失敗和犯錯，因而過度謹慎，甚至避免冒險或面對不熟悉情景。但生活中有時會出現不能預計的情况，當他們無可避免地要面對這些情况時便更焦慮

‧反覆檢查：對自己的工作、表現或選擇反覆思考，作嚴格的自我批評。這種反覆思考和自我批評亦可能增加焦慮的程度

文：何浩賢（精神科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕焦慮症 完美主義 醫賢心事

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