姿治通鑑：肋骨錯位 五十肩來襲

五十肩之所以得名，是因為此類疼痛較常出現於50歲左右的女士身上，正式學名為沾黏性肩關節囊炎。五十肩成因包括關節勞損或舊患所致，亦有部分患者沒有過往傷患影響下出現肩關節僵硬情况。

肩關節多方向活動受限

但肩膊疼痛、舉手困難就等於五十肩？非也。五十肩患者會在各個方向，包括向上或側面舉手、伸手向前或後等均出現問題，而且疼痛及僵硬情况會維持近1至2年。但其他常見肩痛問題如肩袖肌群夾擊綜合徵，則不會出現肩關節多方向活動受限的情况，僵硬情况亦會較五十肩患者低。

肱骨肌肉繃緊 影響肩旋轉幅度

處理肩關節問題包括五十肩或其他肩膀痛症，均需要考慮肩胛骨及肋骨結構是否出現錯位。肩關節由肱骨（上臂）及肩胛骨組成，而肩胛骨則貼附在肋骨上面。當肋骨出現輕微錯位時，周邊肌肉變得繃緊以固定肩胛骨，因此會降低肩胛骨活動幅度。而當肩胛骨移動能力欠佳時，肩膊活動幅度包括舉手、伸手摸背等就會變得困難。

除了需要處理肩胛骨及肋骨問題外，另一種治療方向是處理肱骨肌肉（即肱二頭肌及肱三頭肌）的繃緊。肱二、三頭肌由肩胛骨，經過肱骨，再連接到前臂。肱骨肌肉繃緊會令肩膊旋轉幅度降低，影響刷牙或轉身起牀等日常動作。

總括而言，肩膊疼痛不一定是五十肩，需要經過檢查方可確定問題。治療方向包括放鬆肱骨肌肉，以及改善肩胛骨與肋骨的錯位問題，方可令症狀得以緩解。

香港中華基督教青年會為肩頸痛或其他痛症人士設物理治療評估服務，詳情可瀏覽forms.office.com/r/LUmFBCLryP或致電2743 1702。

文：蘇文浩（香港中華基督教青年會物理治療師）

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