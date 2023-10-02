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副刊

健康

知多啲：乳頭紋身像真度高 深淺紋理營造立體感

【明報專訊】紋身師Shienne 3年前獲整形外科醫生邀請，合作為乳癌康復者紋乳頭，每年約為15至20名病人提供服務。由於沒高調宣傳，大眾對這類服務還未有太多認識。

康復者由發現患病到切除癌細胞，整個康復過程身心疲累，乳頭紋身是康復過程一個中途站。Shienne說：「病人是否接受全按個人需要，但美化外觀會提升康復者的自信。」

紋身過程中，Shienne會對照另一邊乳頭畫出相對應大小和形狀，「但不會完全一樣，即使健全乳頭或乳房也不完全一樣」。若兩邊乳頭均被切除，紋身師則憑着經驗，起出草稿，再由康復者確認後才會開始紋身。

日常護理或影響着色

「顏色會盡量調至接近原有的顏色。效果像真度高，遠看不會察覺有差異。」Shienne解釋，紋身過程分為兩次，第一次先上底色，約6至8周後再上一次顏料，紋出深淺紋理的立體視覺效果。「墨水屬永久紋身顏料，跟普通紋身使用的一樣。但日常護理有可能影響着色情况，康復者可自行選擇要否補色。」

Shienne認為，乳頭紋身能夠彌補康復者心理缺口。「作為女士，失去乳房或乳頭都是一件大事，照鏡時一定會有失落感及缺乏自信。曾有康復者接受全乳切除手術，康復後不敢照鏡，直至紋身後，她很開心並說現在很喜歡照鏡。乳頭紋身的理念，就是希望為康復者帶來新的希望，自信地過人生的下半場。」

不過，她強調，並非所有紋身師都適合做乳頭紋身，「除要有足夠經驗外，還需要具備同理心和細心，令康復者感到安心和被尊重」。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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