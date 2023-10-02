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健康

癌症術後兼顧身心 乳房重建紋乳頭

【明報專訊】10月是國際乳癌關注月。乳癌由1994年起成為香港女性頭號癌症。2020年香港癌症資料統計顯示，平均約每14名婦女便有1人患上乳癌。新症人數不斷上升，而且患者有年輕化趨勢，醫生治療乳癌，同時要兼顧病人心理需要。 早期乳癌的徹底根治方法是切除手術，切除乳房對病人外觀和心理構成影響，病人除了考慮乳房重建手術外，亦可透過乳頭紋身，讓重建後的乳房外觀更佳，減低心理影響。

過去30年乳癌本地確診數字上升逾3倍。衛生署數據顯示，1990年新症數目為1097宗，而2020年錄得女性乳癌新症共4956宗，佔本港女性癌症新症總數28.4%；而約半數乳癌新症發生在40至59歲女性身上。

香港確診年齡中位數低於美澳

雖然年齡愈大，患乳癌風險愈高，但外科專科醫生洪家偉指出，近年乳癌有年輕化趨勢，不少是40歲以下患者。香港乳癌基金會資料顯示，香港患者確診年齡中位數為58歲，相比美國患者年齡中位數62歲、澳洲60歲，香港患者相對年輕。

及早發現及治療對病人生存率至為重要。數據顯示，整體患者5年存活率為84%。第一期乳癌病人5年存活率達99.3%，第二期約94.6%，第三期約76.2%，而第四期患者存活率約30%。因此，醫生除了要照顧病人的病况，更要照顧她們面對外觀改變的需要；尤其是年紀較輕的女性，面對手術後的身心變化掙扎更大。

洪家偉指出，要徹底根治乳癌，尤其在1至3期階段，手術切除腫瘤是最有效的治療方法。「病人年紀愈小，面對外觀改變，都會有一定要求，希望能盡量保留乳房。因此，手術難度會較以往提升，考慮和要兼顧的方面亦較多。」

多發性、較大腫瘤 或需全乳切除

切除手術主要有兩大類：

‧全乳切除：把整個乳房連同腫瘤和乳頭一併切除。手術後病人胸口變平，並留下一道長疤痕。對某些病人而言，因嚴重影響外觀，不容易接受。

‧局部切除：只把腫瘤及周邊組織切除，盡量保留沒被癌細胞入侵的組織。此方法適合單一和細小腫瘤，由於切除範圍較小，對外觀影響不會太大。

但若腫瘤相對較大，或屬多發性（多於一個位置出現腫瘤），需要切除的範圍相對較大，局部切除手術或會造成嚴重變形，同樣影響外觀；此時，全乳切除和重建手術便是比較合適的治療方案。

植入自身組織 感染風險較小

需要全乳切除的病人可考慮接受乳房重建手術，重建手術分為兩大類。

第一類是用植入物如特製鹽水袋，使兩邊乳房外觀平均自然。洪家偉指出，這做法相對簡單，可用切除手術的同一傷口植入。但植入物屬外來物，有可能引起發炎感染，或出現破損、移位等情况。植入物一般可保持約10年，便要做修正手術更換。

第二類重建方法是利用病人自身組織作填充物，如腹部肌肉和軟組織或背脊肌肉。洪解釋：「自身組織轉移，會多一道額外傷口。像用腹部組織，會在腹部切除肌肉，傷口相對較大，手術和復元時間亦較長。用自身組織作為植入物，耐用程度高很多，出現發炎和感染、移位和破損的風險亦較小。需要做修補手術的機率相對較低。」

洪提醒，乳房重建始終是非必要的手術，任何手術都有風險，病人需要考慮自己的接受程度，了解手術好處和壞處、短期和長期風險等，再與醫生討論達到共識，揀選一個最適合方案。

另外，洪指出，以往做乳癌切除手術時，或需要把乳暈和乳頭切除，以防當中有小部分乳腺組織，會增加復發風險。不過，經過多年研究顯示，乳暈底部雖有小量乳腺組織，但引致乳癌復發的機率低。只要腫瘤不涉及乳暈和乳頭，醫生會盡量保留，以保手術前外觀。

但若手術需要切除乳暈和乳頭，有病人除接受乳房手術重建外形外，也會考慮以紋身方法「重建」乳頭（見「知多啲」）。

文：馮淑玲

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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