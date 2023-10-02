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澤星寄語：有容乃大

【明報專訊】早前我參加了一個國際學術會議，由於是疫後首次復辦，沒料到與會人數竟迅速回升至接近3萬人！講座和研討會的內容非常豐富，五花八門，應有盡有；日程也排得密密麻麻，令人眼花撩亂。看着日程表，忍不住曾有一刻嘀咕：「其實這樣包羅萬有的安排，是否最合適？下次應否參加一些課題較集中的會議？」

貪多務得是人之常情，但其實愈多不一定愈好。學習時囫圇吞棗、不求甚解，就比不上細意咀嚼、融會貫通來得持久。

參加這次學術會議的經驗，也教我想起吃自助餐的體會。琳瑯滿目、色香味全的美食，自然令人垂涎三尺。可是人的食量有限，每道菜只能淺嘗即止，甚至還沒吃到一半，已經飽了。而且我們總有一些特別喜愛的食物，往往吃了又吃，欲罷不能。這麼一來，就更沒可能嘗遍所有美食了。然而想深一層，這也許正是自助餐引人入勝之處——因為無法一次嘗遍所有佳餚，所以大家才會樂此不疲，希望每次享用自助餐時，都可以嘗試一些新的菜式，發掘新的驚喜。自助餐薈萃世界各地的美食，既展示人類飲食文化的繽紛多元，也為我們創造品嘗新菜式的好機會。若是沒嘗過，又怎知道自己喜不喜歡呢？

多元共融學習 培養同理心

其實學習和工作也是一樣。我們跟來自不同背景的學生和同事互相交流，既可擴闊見聞，也可啟發我們採用嶄新的角度思考和處事，提升成效。同時，外地的學生和同事也可學習我們的社會文化和處事方式，有助他們適應香港的生活。如果一味認為自己比別人優勝，或者覺得外地人不懂本地文化和習慣，其建議或意見沒有參考價值，那就是故步自封，絕不可取。相反，如果只會聽從人家的意見，缺乏獨立思考和判斷能力，無異於邯鄲學步，終究令自己原有的根基也失去了。因此要營造多元共融的學習和工作環境，必須秉持互相尊重、開放和包容的態度，不可妄自尊大，也不可盲從附和。如何做到「有容乃大」而不失根本，可謂知易行難，我們每天仍在實踐中探索和檢討。

醫學是以人為本的專業，而每個人都是獨一無二。以往千篇一律的治療和護理模式，愈來愈顯得不合時宜。我們應細心了解每個病人的獨特需要，然後對症下藥。而營造多元化的學習環境和體驗，有助培養學生的同理心、溝通能力和尊重他人的態度。為此，港大醫學院不僅適時更新課程內容、引入嶄新的學習模式和體驗，亦有取錄少數非本地學生。在2023/24新學年，我們取錄了更多來自內地、澳門、台灣、韓國、菲律賓、緬甸和秘魯的學生，讓學生在多元文化的環境下學習，為他們日後從事以人為本的醫護工作奠定良好基礎。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕港大醫學院院長 劉澤星 澤星寄語

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