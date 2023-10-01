未來城市：DSE局限學子 教育要改革？ 先搣甩職專舊印象

校長：DSE不應是唯一選擇

三三四學制實施十數載，入讀大學的主要途徑由會考及高級程度會考改為中學文憑考試（DSE），延續以公開試為重的評核傳統。香港兆基創意書院校長許漢榮說，當初期望新學制改革能為中學生帶來更多可能，惟11年過去仍未有實現，文憑試仍是完成中學的唯一本地資歷，「近十年全世界教育趨勢都在說，其實再用一些所謂的summative（總結性）的考試，已經不能夠令我們的年輕人面對將來多變的世界」。他續說：「我不反對有人會適合考試，但是它不應是唯一。」

中學生很難想像完全不用考公開試，特別是學業成績不俗的一群。DSE選修科之中，乙類應用學習科目 （ApL）不設公開考試，學科範疇廣泛如時裝形象設計、人工智能和航空學等，與職業領域緊密連繫。學友社學生輔導顧問吳寶城形容，ApL像是一個介乎傳統學科與職專教育之間的選擇，「這些學科比較職業導向，學生無信心或未有志向全情投入職業教育課程，那麼ApL像在中間有個定位，讓同學去試一吓」。中三至中五程度同學亦可選擇離開中學系統，轉讀職業訓練局（VTC）的職專文憑。然而相對於海外先進地區，本港高中職專教育（包括VTC學生與修讀ApL的主流學校學生）的參與率依然偏低。

DSE課時長 影響其他 專長發展

除了VTC之外，目前香港有4所中學自行開辦校本職業訓練課程，分別獲認可為資歷架構第一至三級。教育局曾表示，同意應鼓勵及支援學校以校本方式發展職業訓練課程，因其更能切合各校及其學生的獨特情况和需要。其中兆基創意書院開設「創意藝術文憑課程」，強調共同學習和多樣的學習經驗，學習模式與DSE有明顯差別。校長許漢榮解釋，課程理念源於藝術創作的學習及思考方式，與一般的文法科目迥然不同。他說藝術創作並非一時三刻而成，甚至不能忽視做白日夢的時間，「如果有考試，一些所謂硬知識不停填進他的腦裏，其實不會有時間去思考。被大量壓縮的空間和時間，我覺得有可能埋沒了一些很有天分的年輕人」。

高中DSE課程的課時長，中學生亦要費時準備公開試，許漢榮直指影響其他專長的發展。他曾聽聞戲曲界人士分享，不少小朋友從小培養基本功，本來能力不俗，「很多人去到什麼時候，決定放棄戲曲或者粵劇的訓練？就是要到DSE，因為他要考試。到18歲的時候，筋骨都硬了，還怎麼可以做到這麼多形體上的訓練呢？」

推創意藝術課程 困難重重

兆基創意書院以創意藝術為教育目標，「創意藝術文憑課程」由校方自行設計。不過許漢榮說，推展過程遇上重重困難：

1.逐一敲門 爭取大專接納

學校開辦校本職業訓練課程，認受性是一大難題，「當你不知道我做完出來的那個資歷，就算拿了（資歷架構的）認證也好，那些學生可以去哪裏，學校當然會卻步」。雖然兆基創意書院的創意藝術文憑早已獲認證，但大專院校學系收生時並不會主動納入考慮，要靠書院的教職員逐一溝通，「去敲吓院校的門，（問）可不可以收我們的同學，或者就算要做一些課程認證，我們都配合」。許漢榮慨嘆道：「我不認為在學校層面我要做一些……其實應該是政府政策做的事情，但是我們希望給同學多一些選擇。」經過學校同工一番努力，暫有8個高級文憑或副學士課程認可創意藝術文憑的學歷，當中絕大部分是自資課程。

2. 文憑試無鬆綁 須考核心科

教育局允許直資學校在課程設計上可享較大的彈性，但明確規定須協助學生應考本地公開試，就算開辦國際課程也有修讀人數限制。兆基創意書院屬於直資學校，許漢榮指學生基本上仍要修讀DSE的核心科目，「真的想做創作、藝術學習的同學，他們在學校的學習時間會被大量壓縮，相對地會削弱我們作為一間藝術學校學習的定位」。要考核基本語文能力不一定靠公開考試，許漢榮舉例學術及職業資歷評審局批出文憑課程的認證時，大可設立規定，例如要求學生須基本掌握中英數公民科的內容。

3. 政策問題有待釐清

教育局曾表示會加強支援校本職業訓練課程，不過許漢榮說與局方前線人員溝通時，政策仍有許多不清晰之處，「創意藝術文憑課程」有否設有收生限制，「這種溝通難在他們（教育局）在高層次的政策制定，一直都沒有觸碰到這些問題」。政策未有着墨的問題還包括師資認可，他舉例若有學校開設攝影課程，未經師訓甚至沒有大專學歷的攝影師能否擔任老師，諸如此類的行政問題並沒有明確指引。

教育局回覆查詢指，如學校有興趣為其校本職業訓練課程取得資歷架構認可，資歷架構秘書處樂意向校方提供相關資訊，以及透過資歷架構下的相關行業網絡提供適當協助。

殺校有利推職專教育？

自行開設校本職業訓練課程需要校方投入大量資源，許漢榮認為現時是合適的討論時機，可善用因學生減少而額外騰出的資源，「契機就是不需要壓（縮）資源情况下，已經創造了一些空間出來」。是否只有兆基這類直資學校，才有能力發展校本課程？許漢榮認為資助中學同樣做得到，「老師其實很懂得找尋這些空間，但是那些空間一定要實實在在存在才行」。如果允許學生自由選讀DSE或是校本職業訓練課程，他相信後者有一定吸引力，因為一些學生的強項並非在於讀書考試，而是動手做；職業訓練課程的學生若做出好成績，更可促使社會大眾對職專教育改觀。

學友社學生輔導顧問吳寶城代入家長角度，則認為現况未必有利學校積極開拓職專教育。他留意到縮班殺校潮下，部分提供職業導向課程的學校面對更大的收生挑戰，例如明愛華德中書院將停收中四學生，並與明愛胡振中中學合併。

大眾對職專教育卻步，吳寶城歸納原因有三，首先整體學生人數減少，入讀專上學位的機會更高，更多學生寧願博入大學。與此同時，家長的教育水平提高，一般期盼子女接受大學教育，從而傾向選擇學術類課程，「始終現在大家的想法，尤其是家長和老師，都覺得是要讀大學、要有『沙紙』，才可以有一個好的前途」。最後是公眾觀感，從事藍領的薪金待遇與社會地位，依然被認為較白領低，「出來可能修車、修冷氣、修電梯，很缺人的，但普遍學生覺得形象或工作環境較辛苦，所以選擇的可能其實都低」。

增職專科目選擇 提升形象

如何改變對職專教育的刻板印象？許漢榮回歸教育的根本，職專與傳統的文法教育其實無分高低，只是兩種學習的理念，前者注重落手落腳，後者則靠思考。如果套用至大學教育，一些所謂「神科」同樣強調實習訓練，「我經常都說醫學院也是職專教育，醫生是要靠純熟手藝，教師培訓也是職業訓練」。職專教育常被誤解為出路較少，吳寶城透露有別於大眾觀感，不少僱主其實更重視實戰經驗，「最明顯的例子就是副學士和高級文憑，僱主寧願請高級文憑的同學，因為學習上多一些職業導向的元素」。

吳寶城認同，若DSE的應用學習科目及VTC的職專文憑，推出更多與STEAM相關的選擇，如金融科技、數據科技等，或許能提升職專教育的形象。「很多時候我們覺得職業教育的課程是一些較辛苦的工作，但如果愈來愈多課程，主題是一些較理想的行業，慢慢就可以洗脫這個形象。」許漢榮則深信，推動中學職專教育切合社會發展，「我覺得這一代中小學的年輕人需要多一些不同的可能，才有機會面對將來很多不穩定或未知。靠現在的制度，其實他們很難去面對將來的變化。」

全球日漸重視學生的「多元能力」，不單講求考試表現。吳寶城引述台灣的大學面對學額過剩，一些學科收生時會考慮校內表現、校長推薦等，「單純看公開試成績，未必能夠收到全部學生，那麼就更加想看其他範疇的能力」。他說香港現時亦有類似計劃，如學校推薦直接錄取計劃、學生運動員入學計劃，錄取以其他能力入學的學生。

【完善DSE篇‧上】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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