去埋呢度先：大角嘴陌生一角

簡介：《香港散步學》、《城市散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年9月24日

行程：上海街→櫻桃街隧道→櫻桃街公園→奧運站→奧海城→海輝道海濱公園

一趟後設之旅／文˙ 黃宇軒

已看過含蓄的畫作好幾年，去年含蓄出版《於是我們擁有了失去》，我們的書由同一個出版社出版，怎想到我們真正第一次交流，竟是他跟我說，他已在路上，到不同地方旅居，去聽跟香港道別的人說他們的故事。沒想到我們「前後腳」——本欄探索離別的儀式，他則出發尋找離別後的生活形態。

年初曾跟他約定，就算無法約出來一行，不如也在zoom交流。結果再收到含蓄信息，就是報名參加「去埋呢度先」，一方面他跟太太決定開始尋覓安頓之地；另一方面，他們會先在香港停留一陣，便變得「合資格」報名。跟含蓄聊下去，才得知他跟朋友創作了一套卡牌，引導大家完成離別前可以實踐的微小儀式。

我一直想，他這樣清晰而有意識地談道別，我跟他可以「後設」地安排一趟旅程嗎？於是提議不如這次隨興一點吧，邊行邊傾我們這年來的工作，各自如何回應他人的「離別」，不像平時有意識地為參加者安排告別之行。

雖然如此，「去埋邊度先？」還是個實際要解決的問題。含蓄提到他有段日子刻意多步行，對九龍區的路熟得很，會主動選擇嘗試不同路徑。言談間他提及家裏經營文具店，而我剛好最近對老舊的文具店特別著迷，一問之下，原來是超過半世紀歷史的老店、在旺角的瑞祥洋紙文具，與他淵源甚深，我就提議，不如就在文具店前等？

探索西九海濱的另一端

定了起點之後，我就想到，不少對油尖旺很熟悉的朋友，對塘尾道和渡船街以西的地帶頗陌生，尤其是油麻地避風塘附近的區域。含蓄表示他也很少往那邊走，於是路線就定好了，我們去探索另一端的「西九海濱」。

這次，我還沒想到可以送什麼道別禮物給含蓄，反而他送了一套上述提及的「好好道別／適應卡」給我。我想把這套卡送給所有參加過「去埋呢度先」計劃的朋友，而轉念一想，也許我也應該創造一件小物出來，讓含蓄帶到世上各地，送給他在外地遇上的香港人。

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異地旅居遇不同港人 發現共通點／文˙ 曾曉玲

每次與含蓄見面後，總會「袋走」滿滿的故事，這次亦不例外，要數這天最精彩的一個，竟然是他的家族史。坐在電影《行運一條龍》取景地鴻運冰廳，含蓄呷着凍啡由對面文具店說起「上海街風雲」。「我家裏是賣文具的，就是對面的店」，他把店名「瑞祥」的祥喚成「腸」，憶述一個舖位曾經分作兩間文具店，另一間叫義記，「一有人進來就得搶客，那時瑞祥賣得最多是𠝹人風箏的那種玻璃線，和背上身的水樽」。瑞祥由他的祖母開設，做得風山水起時，十幾個倉遍佈全港，「祖母是個傳奇人物，她去世時在喪禮上來了一批婆婆，我才知道是她以前的妹仔」，附近曾有一間麻將館，為祖母的契姐妹經營，祖母也有入股，「這兒有很多這樣的關係」。用來貼玻璃的膠貼亦是文具店熱銷產品，賣給唐樓的「啄地」（一種對性工作者的稱呼），文具生意逐漸式微後，現在仍有裝修師傅會來買膠貼，含蓄笑說瑞祥網上風評多指店員欠親切，實際上店裏都是一班父輩老人家，不退休只為繼續工作維持體格。

不少經歷過家中裝修的人，都為揀燈飾、門鉸、馬桶在上海街來來回回踱過，星期日多數店舖休息，這兒則別有一番清靜，巷中見最會發掘城市角落的外傭姐姐歇坐，無車經過的馬路上亦有悉心打扮的一群女生與後方排檔街景合照。黃宇軒（Sampson）定下這次行程，是從這裏跨到西九海邊，「我的小學以前在果欄那邊，我發現只要一過了渡船街，是大家都感到超陌生的區域」。雖然旺角、太子是城市的熱鬧中心，西九文化區海濱亦漸漸開發起來，毗鄰油麻地避風塘一段海岸線卻在大眾眼中沒什麼存在感。

離開了 開闊了

我們走向亞皆老街與櫻桃街交界的天橋，這條天橋可通往奧海城商場，是旺角與大角嘴的連接點。從天橋落到櫻桃街隧道，到達奧海城三期樓下的櫻桃街公園，含蓄說以前常從旺角走路回美孚的家，不時換換路線，其中一條便會途經公園。自走上藝術路後，他一直在嘗試不同的生活模式，例如不搭車只走路、以物換物，到現在是「遊牧式」的過活。從今年1月開始，他偕妻二人「由泰國開始落去馬來西亞，再往新加坡、日本、韓國、台灣」，按旅遊簽證期限逗留當地，體驗哪種環境比較適合自己。他的哥哥現居清邁，「三四百呎的地方月租約2000港元，（物價）真的好平。我們留了45天，每日生活就是朝早起身，那邊的咖啡室好靚，老婆用iPad看漫畫，我就做freelance，然後夜晚找間餐廳吃飯，老婆就覺得實在太過頹廢」。

香港9月尾的午後，依然烈日當空，不得不暫留奧運站片刻，避一避酷熱陽光。在站內有一格落地大玻璃窗，能窺見外頭閃亮的海，我們在窗前閒聊着隨年紀漸長，出行已不似少年時隨便，對交通工具、住宿的要求都提高了，這讓他想到這幾個月以來和外地港人聊天，察覺到一個共通點，「我們很習慣用錢去解決問題，去不到一個地方，就找的士，又譬如留在台灣的人會覺得，我投資移民給了錢，為什麼拿不到簽證？有寵物餐廳的老闆抱怨很難請人，說員工經常拿法例去罵他，因為當地對工時有規定，不會工作太長時間，但香港人很習慣老闆一下子壓下來，你不做我就請別人來做」。與其說批評，他其實是更理解「原來我們就是這個樣子」，「當你站在不同的角度去想，就會發覺這與我們的成長環境有關」。

回到地面，我們穿插圍繞奧海城高樓之間的路，發現樓盤四周都留下寬闊空蕩的空間，有些成為了煙民的「唞氣位」。含蓄續說：「去到馬來西亞遇到一個香港女孩，賺到錢第一件事就是買樓，然後她跟馬來西亞男朋友吵架。男友說馬來西亞人從來不買樓，樓價又不會升，但她在公屋長大，從來沒試過擁有自己的房子，一有錢就想買個地方。」含蓄還提到台灣夜市與大學商圈共生，對比香港政府大搞「夜繽紛」；大馬人因選舉帶來改變，對改革社會腐敗充滿期盼，又會對照香港人對政治的挫敗感，Sampson有感：「移民潮不是只拉人離開，還會意外地出現像含蓄這樣的人，世界視野會因而開始變強。」

在到達海邊之前，我們又被一個運動遊樂場的宣傳牌吸引去看，沿路人流不多，以為那裏會是個死場，想不到滿是大人細路。這些供小孩「放電」的大型室內遊樂場近年愈開愈多，含蓄感嘆家長常要為帶孩子到哪裏玩樂而苦惱：「我去新加坡訪問一個男仔，在香港公一份婆一份 ，與老婆都高薪厚職，到了新加坡，老婆找到高層工作，老公就變全職爸爸，現在每日早上就在想要帶小朋友去哪裏，他過不到這一關，花很多時間適應，老婆（在訪問中）不停開解他，告訴他我們是一個team，但他的感覺仍是很差。」

平淡日常更易連結人們

推門往外邊，走出海輝道公園看海，視線上會有種錯覺，對面的西九故宮館如與港島相連，其實中間還隔一個海。這次短暫回港後，含蓄又將起行往歐洲，與太太繼續尋找安身之地。他參與製作的「好好道別／適應卡」，設計了道別行動和適應建議各52個，例如在家附近拾塊小石帶到新環境、在凌晨時分到白天常走的地方漫步，離與留的人都適用。他在訪問裏得知，許多離開的人走得很急，「1997年前移民的人可以用幾年慢慢籌備，現在例如他國政策一轉，3個月後就動身走了，有些人甚至等待下次回港才處理farewell這件事」。人與人的關係倏然中斷，他收集離開者的日常故事，計劃作展覽，讓留在香港的人能看到，「我經常覺得大家很習慣一些很情緒導向的新聞和故事，但有時不需要聽很激動的事， 反而說一些很淡很淡的日常生活，容易把人連結起來」。

【我的．私藏】

去茶記聽八卦

「私心推介去茶記聽人廢噏，看似無聊，但是當你去到外地時會發現，原來要聽得明八卦嘢，是需要生活在一個地方得夠久，有咁上下對那個地方的敏感度和語言程度才聽得懂。在馬來西亞的餐廳，我們聽懂別人說的廣東話，卻聽不懂內容。所以最捨不得、最推介香港的其中一件事，就是自在地聽八卦嘢。」

{ 圖 } 黃宇軒

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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