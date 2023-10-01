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ways of seeing：反璞歸真 不如一默 靜賞篆刻石頭記

【明報專訊】手執鎅刀，慢慢雕刻長方形的白擦膠，然後在刻面上塗滿黃色螢光筆的墨水，最後大大力按壓白擦膠到白紙，自製印章便大功告成！篆刻內容可能是髒話，又或者只是自己的名字，但至少人人都曾是小篆刻家。篆刻家馬召其也是從土法煉鋼的方法開始篆刻興趣，他曾講究工具和材料，後來卻覺得工具只要能用，什麼材料都可以篆刻。一切從一塊灣仔石頭開始。

灣仔石頭的緣分

灣仔石頭有什麼特別？其實灣仔的石頭沒什麼特別，但是馬召其在灣仔溜達時偶然發現了它，「石頭形狀和中國古人玩的那些文石很像，其實你把這塊石頭擺在座上就很漂亮」，於是將它帶回家。小石頭不過方寸之間，經過打磨但不拋光，搖身一變就成印石。後來他看書時看到北宋詩人黃庭堅的詩句「萬言萬當，不如一默」，「因為石頭不會說話，這個內容真的很搭」，於是在那塊小石頭刻上「不如一默」，石頭就此變身成印章。

「很多東西都習慣用自己的方法去做，因為我們小時候習慣了。」70後的馬召其說。不少人小時候家境未能負擔得起百貨公司的玩具，玩具往往是手工自製。馬召其小時候在寧波鄉下成長，能夠蒐羅到的玩具製作材料自然較城裏的孩子多。譬如用刀批木頭，批出一個陀螺，「父母都不會擔心拿刀會批傷手」，抑或用粗鐵線製作彈弓玩具。他唯一做不到的玩具是滾鐵圈，需要找師傅燒焊駁口，鐵圈在鄉間滾來滾去又一整天。

因為在鄉下成長，他比較遲才到學校讀書，童年多了一整段玩樂時光，「玩的日子多過上學的日子，我們不像現在的人那麼辛苦，小朋友也好，大人也好」。直到中二，那年是1992年，偶然被老師的印章攝住，就用刀和鋸片刻擦膠和木頭，自製屬於自己的印章。後來才發現有專門篆刻的書籍、印石和刻刀販賣，「才開始有系統一點自己去學」。數數手指，自學篆刻至今已經31年。

不再追求靚刀貴石材

馬召其從未想過將興趣變做職業，本來在寧波上班打工，之後被公司調派到廣州工作，人生大部分時間都在廣州生活。他仍有正職工作的時候，偶爾接下朋友的篆刻訂單，「收得很便宜，因為不是為錢」。直至約10年前，他因工作不順心，在朋友建議下毅然開始全職篆刻，「（篆刻）以前就是一個興趣，現在也是，只不過我要賺錢來養這個興趣」。

他跟香港土生土長的妻子也因為篆刻而熟絡，她以前畫工筆畫，他就刻了一個印章給未來妻子用於畫上。兩人結婚，妻子比較喜歡在香港生活，他便到香港一同生活，並且繼續當一名全職篆刻家。他笑言，始終很難稱得上靠篆刻為生，還是只能稱作興趣，「做藝術家搞藝術，特別是在香港，其實都幾難。那我的好處就是有錢就吃好一點，沒錢就吃普通一點」。興趣使然，從前有正職工作也花費不少在印石和篆刻工具上。

他曾經講究材料和工具，但隨着年歲增長，人生閱歷更廣，漸漸發現「我要的是一個好印章，而不是好材料」，大家終究看到的只有印。以前會追求「靚刀」，「現在我覺得那把刀用到就ok」；曾經着迷上等印石，「後來發覺材料太矜貴又捨不得。如果不刻的話，它買來做什麼呢？所以就不買了」。

然而篆刻藝術發展已久，很難再尋求突破，「但古人的工具又不如現在的人先進，我不如用現在先進的工具、一些街邊可以得到的材料，去創作傳統作品，我覺得這些就是好玩的地方」。無論什麼材料，傳統如翡翠、瑪瑙和水晶，新穎如普通石頭、酒杯和香水樽，他都能篆刻，最重要是用工具表達篆刻線條的味道。「我要買一些材料是我會用的，而不是拿來擺。」他從經濟角度補充道。

玻璃酒杯底有乾坤

與友共酌，常言「摸吓酒杯底」，馬召其便在玻璃酒杯底刻着「醉裡不辭金盞滿」——出自南唐詞人馮延巳的詩句，一摸酒杯底便會發覺別有洞天。他在乳酪玻璃樽樽口就刻上李清照《一剪梅》的詞句「此情無計可消除／才下眉頭／卻上心頭」，可是李清照跟乳酪有什麼關係？「因為它的字數很適合這個圈」，篆刻文字不用拉長便可填滿樽口。篆刻內容跟材料貼題之餘，美感也同樣重要。

不過玻璃和翡翠的硬度較一般印石高，馬召其就到廣州一家翡翠雕刻工廠工作大半年，學習用什麼工具和方法雕刻。他對廠方說：「你隨便給我一點工資就可以了，我又不要求你一定給多少錢，最後好像是給我幾百元一個月。」因為工具不同，刻出來的線條味道亦有不同，一理通百理明，雕刻翡翠的手法也可套用到玻璃。「方法只是一個技術，你最終要做一個結果出來，都是靠你自己有什麼思想」，之後刻不同硬度的材料就像做實驗，慢慢摸索出做法。

他曾刻破碎的古董瓷片、石屎倒模偽裝的石頭，但最花他時間的還是兩顆野生核桃核。那兩顆野生核桃核由朋友委託篆刻，桃核甚至比起石頭還細，彈指之間就會弄失。兩顆桃核本身各刻了一隻龜，只剩下一層簿層供他篆刻，桃核更有許多洞孔和一條接一條坑紋，機會只得一次，不容有失，否則「就只剩下一隻龜，不是印了」。結果深思熟慮兩年後，他方才動手。

寄語「醒了」「無事」

訂單接得多，就沒有時間做自己創作，「你不能將別人的東西放太多所謂創意，因為不是每個人都會接受。你的創意是你做自己的事才可以天馬行空」。故此他近來做一系列《石頭記》的篆刻創作，走勻香港蒐羅合眼緣的石頭，然後篆刻《石頭記》的內容。

《石頭記》又名《紅樓夢》，馬召其認為《石頭記》通過情愛故事警醒社會，告誡社會之弊，並且給予建議，換轉香港社會同樣適用。37塊香港石頭刻上《石頭記》的內容，其中一塊石頭形狀似一間屋，刻着「醒了」，《石頭記》人物在紅樓夢夢醒，似乎也叫人不必執著，不一定要追逐塵世；另一塊石頭則刻着「無事」，人無可奈何處身紅塵遊戲，像賈寶玉無事忙似乎更是難得。

然而篆刻只是第一步，他拍攝37塊石頭，然後放大石頭影像藍曬到宣紙上。約七八年前，他開始將篆刻crossover攝影，學習攝影也是為了篆刻，目的是糅合中西材料，嘗試在篆刻藝術突破。他坦言，篆刻材料和風格「很難有很大變化，唯一可以變化的是，在材料和篆刻風格不變的情况下，你用其他東西結合在一起」。他便想到用西方攝影和曬相，結合中國宣紙、裝裱和詩詞來創作篆刻作品。

他在宣紙塗抹顯影藥水，再用放大器曬出石頭影像。可是在宣紙上藍曬影像並不容易，因為藥水很容易化開宣紙。所以兩個多月來都沒有拉開工作室的窗簾，不見天日，在暗房開起紅燈不斷嘗試。最後曬出來的效果也頗有中國畫的味道，紙上再蓋上原來印章的印，並且裝裱起來，終大功告成。他笑言做了200多張，當中卻有很多失敗之作，只有37張拿出來展出。

石頭記展覽

日期及時間：10月5至8日（水墨藝博期間）

水墨藝博票價：$168

地點：香港會議展覽中心Hall 3E H11

網址：bit.ly/458KO8s

一塊爛石頭也有作為

■姚：記者姚查理 ■馬：篆刻家馬召其

同行記者姚查理是初踏足藝術領域的迷途小書僮，十分好奇馬召其刻香港石頭來表達《石頭記》思想，忍不住口也問了他兩句。

姚：石頭在我們這個城市隨處可見，你藉此想表達什麼？

馬：我想周圍的人多留意好像很平常、很微小的東西。雖然香港石頭在篆刻不算漂亮，但路邊看到的樓宇很多時候以前都用上麻石。現在社會上有些人自覺要躺平，其實一塊爛石頭都有它重要的作用，任何一個人都有自己的作用。

姚：是什麼令你覺得要提醒別人不要執著？

馬：我在香港多年，就發覺某些人會有無謂要求，可能想做一些事去告訴別人自己有多厲害，但是他沒有發覺所做的事，其實很多人都做到。

姚：曾否有人提出一些無理的委託令你也有這種感覺？

馬：可能他要求你刻的東西是追求奢華的感覺，也有人會要求刻某個古人風格的印章，比如齊白石。但我不是齊白石，就算我做得到，出來的效果都未必去到齊白石的工夫，所以很多時候我不會做這些事。

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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