健康點部署：共享廚房蔬菜 逃離劏房 煮出健康好心情

【Case：獨居劏房戶 瑞蓮】

瑞蓮參與賽馬會「三房兩廳開檯食飯」社醫共生計劃（下稱三房兩廳），不止是服務的受惠者，亦是食材收集小組一員，協助向西營盤街市的愛心商戶收集蔬菜，讓劏房街坊領取。

三房兩廳由醫護行者和香港明愛合辦，社醫團隊與中西南區劏房街坊一同打造舒適的「屋企」。劏房環境深深影響瑞蓮的生活習慣，如今她在另一個共享的家落實健康飲食，與其他街坊、職員聊天交流，精神健康也得到改善。

■蓮=瑞蓮 ■記=記者 ■T=營養學家楊詩韻（Tracy）

1.廁所洗菜 騎牀煮飯

瑞蓮雖知自己食得不健康，但惡劣的劏房環境使她難以改變飲食習慣。

記：你以前的煮食和飲食習慣是怎樣？

蓮：我在劏房是煮不到飯的，無廚房，並且桌子有一大部分是嵌入張牀。就算無油，啲水都會彈出來，所以煮飯時牀笠是黑色的，睡覺才換回乾淨的。無辦法，要騎住張牀煮飯。打開窗戶，外面全是垃圾。

記：環境會否令你不想煮飯？

蓮：人家說，病從口入、禍從口出，廁所是骯髒的地方。雖然自己洗乾淨，但心理非常不好。洗所有東西都在廁所洗，其實是極之不衛生。

2.一包即食麵分兩餐

劏房戶普遍面對經濟壓力，手頭緊張，膳食開支也慳住使。

記：你以前多不多買外賣？

蓮：好少，貴唔捨得，都是淥個即食麵。困難時、失業時，一包即食麵分兩餐食。

記：通常劏房家庭所面對的環境，怎樣影響生活？

T：經濟方面，他們要交租，用來買食物的費用相對減少。有時有些人會吃罐頭，單身一個人的甚至不煮，買外賣比較多，但那些始終不太健康。有時聽他們說未必買很多蔬菜，其實蔬菜很貴，相對來說他們寧願吃肉多於吃蔬菜。

蓮：我有時懶，無嘢食，隨便買個鹹蛋放進去。楊姑娘（Tracy）就說：『瑞蓮我知道你身體有三高，你不可以食咁多鹹蛋，鹹蛋無益喎。』

3.領取愛心菜 多吃鮮食

三房兩廳計劃的護士留意到瑞蓮不健康的飲食習慣，於是邀請她領取街市檔販捐贈的新鮮蔬菜，以及使用「鄰里飯廳」煮食。

蓮：她說我揀咗菜之後，要返去煮，要我證明怎樣健康地吃。我煮完之後，她又說不如星期一小組聚餐，你都參加埋、煮個餸。開始慢慢熟悉了另一街坊，覺得大家啱傾，我就開始幾乎晚晚都回來煮食。

T：希望街坊收到捐贈的東西，都是我們覺得合乎健康，所以我們收蔬菜、收水果。都想他們提高健康意識，那些食物（罐頭、餅乾、公仔麵）真是放到最後最後，例如疫情時買不到才作儲備，平時都叫他們多吃鮮食。撇除食材，這裏已有冷氣，有空間，鼓勵街坊下來淥個麵都好。

4.做義工充實 聚首感窩心

瑞蓮生活壓力沉重，以致情緒低落。她在三房兩廳計劃結識好友，加上社醫團隊協助，讓心情好轉。

蓮：我住的地方迫遷，（令）我失眠又甩頭髮。人家一問我住哪裏，接着我就（眼淚）流下來。

記：你生活上這麼大壓力，也願意前來做義工幫忙。

蓮：來這裏令我減壓，時間很快過。每天在家裏睡覺，窗對住天井，一關燈就不知日頭夜晚。有時我睡在牀上十多個小時，覺得肚餓就吃幾塊餅乾或者吃麵，有時睡到腰骨痛。

記：你亦參與三房兩廳很多活動。

蓮：其實在這裏真的很窩心，又有專業的導師、社工，又有愛心甜品。所以我感覺來到這裏，學了很多東西，認識了很多街坊，自己的心理壓力都減輕了。

【個案睇真啲】

團隊施展軟技巧 提倡健康飲食

營養學家楊詩韻（Tracy）指出，劏房街坊要食得健康，經濟與環境因素形成很大挑戰。社福機構有時會贈送罐頭或易於存放的食物，但始終不及鮮食健康。團隊曾經討論向鄰近街市收集肉類，後來改以蔬菜代替，「想他們（劏房居民）進食多些不同種類的蔬菜，取得不同的營養素」。

劏房煮食空間欠奉，像瑞蓮需在廁所洗菜、牀邊煮麵，要清蒸或煲湯也非常困難。所以三房兩廳計劃提供「鄰里飯廳」，街坊可從雪櫃取得共享食材，或是自攜前來。經濟因素得以紓緩，實踐健康飲食的難度也減低，瑞蓮道：「雪櫃每天有菜不用買，雖然話吃到幾多吖，但這個十幾二十元、那個十幾二十元，一個月條數好襟計。」她現在是飯廳的常客，有時利用街市收回的蔬菜，加入自購的魚煲湯。「我們廣東人比較喜歡喝湯」，她強調：「我這裏不食雞精，不食味精。」

從旁讚賞鼓勵最見效

飯廳牆上貼有不少溫馨提示，瑞蓮主動介紹說：「楊姑娘（Tracy）整了一些煮食指引，叫我們要保持身體健康，少鹽少油。」Tracy笑言希望街坊看到會記得遵從，她也會親自提醒。健康知識點樣教？她透露曾經開班教授營養資訊，效果卻未如理想，「可能他們未必很關心營養，因為吃飽肚已是最基本（目標），達到就算了」。對於這群劏房街坊，她現在更傾向軟性教導，也沒刻意教授健康煮法，讓街坊自行發揮。「有時我行開行埋會說：『咦，今日真的煮少咗油，叻喎！』這樣讚賞、鼓勵他們，希望再做出多少少的改變。」不止是Tracy作為營養學家的職責，三房兩廳團隊其他成員若看到不健康的飲食，也會對街坊嘮叨一番。

置身飯廳，瑞蓮與Tracy討論電熱水煲好用與否，又向到訪的街坊介紹是日各款蔬菜。健康知識可以上課學習，不過身邊人的真誠叮嚀，或許更見成效。

同路人互相扶持 改善失眠

瑞蓮言談間經常提及種種壓力根源，坦言早前劏房租金增加，被業主逼遷，一度處於情緒低點。社會工作助理梁浩銓（Carbo）說，租金壓力佔據劏房街坊生活一大部分，當面臨迫遷，更易誘發焦慮情緒。三房兩廳希望成為街坊結交朋友，訴苦的平台，「即使這一刻未必咁快有合適地方住，但起碼有多一些人一起同行，可以一起互相扶持」。

瑞蓮在失眠最嚴重的時候，加入三房兩廳的「失眠小組」。劏房存在眾多因素損害睡眠質素，例如光線、氣味和噪音，而且由於環境狹小，大部分活動均須在牀上進行。他會代入街坊角度，設計確切可行的改善方案，「譬如街坊說，很難所有事都不在牀上做喎，咁我們就盡量，會否可以離開牀一會兒， 或者睡不着就不要坐在牀上」。在那些失眠夜，瑞蓮每天曾經睡不足兩小時，經過失眠小組及專業人士的協助，幸好現在能睡四五小時。

【以蔬菜連繫社區】

1.在街市收菜

每逢星期四，營養學家楊詩韻與街坊到訪西營盤街市，向愛心商戶收集食材。其間街坊不時與檔販閒聊，互相關心，建立社區連繫。

2.揀走壞菜

瑞蓮檢查收集回來的蔬菜，挑走其中壞掉的部分，然後運往回收。

3.影相通知街坊

Tracy為是日可供領取的蔬菜拍照，傳送至劏房街坊群組。街坊可事先了解食材種類，毋須白走一趟。

4.「飯廳」廚房煮食

「鄰里飯廳」廚具整全，共享雪櫃會存放未被領取的食材，供街坊自行用作煮食。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鄧家烜、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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