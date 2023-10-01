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2023年10月1日星期日
星期日生活
星期日生活
御宅藝的夜繽紛
固本培元
周日話題：香港繽紛的尷尬——讀齋藤幸平的去增長論
豐饒海人：白化，與沒有消失的色彩
周日話題：名人「加持」的虛幣騙局
老少女之麻糬周記！
無名周記：戰爭真象
開門讀書：枕戈待旦
圖文城市：於報紙打開斷層，再重生
同場加映：法國詭奇電影節——奇幻電影愛好者必到之處
在法國推廣港產片——巴黎香港電影節
誰人日記：日本夜繽紛
#001 金魚囝
平安祭：與年邁母親談生死
放心寫作：#58 〈若不具敬畏之心〉
讀者來信：善良不是弱點
阿貓阿狗：#206 約定
評影習寫：機緣的帝國——葡萄牙《熔岩之屋》
劇透紙背：《幸福晝鳴曲》的關懷與希望
家明雜感：以人為鏡 《以色列鐵娘子：梅爾夫人》
影片簡評
單元連載：香港書68
星期日文學‧行江湖，寫西湖：從〈題臨安邸〉看南宋詩壇的遞變
{網絡安全達人}劉永昌 科技愈發達 黑客愈難搞 做好風險管理 諗定應變策略
餐桌共學：零味精酸菜魚 鹽殺大白菜 酸爽脆！
健康點部署：共享廚房蔬菜 逃離劏房 煮出健康好心情
ways of seeing：反璞歸真 不如一默 靜賞篆刻石頭記
去埋呢度先：大角嘴陌生一角
未來城市：DSE局限學子 教育要改革？ 先搣甩職專舊印象
阿貓阿狗：#206 約定
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【明報專訊】作者•李香蘭
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固本培元
周日話題：香港繽紛的尷尬——讀齋藤幸平的去增長論
豐饒海人：白化，與沒有消失的色彩
周日話題：名人「加持」的虛幣騙局
老少女之麻糬周記！
無名周記：戰爭真象
開門讀書：枕戈待旦
圖文城市：於報紙打開斷層，再重生
同場加映：法國詭奇電影節——奇幻電影愛好者必到之處
在法國推廣港產片——巴黎香港電影節
誰人日記：日本夜繽紛
#001 金魚囝
平安祭：與年邁母親談生死
放心寫作：#58 〈若不具敬畏之心〉
讀者來信：善良不是弱點
阿貓阿狗：#206 約定
評影習寫：機緣的帝國——葡萄牙《熔岩之屋》
劇透紙背：《幸福晝鳴曲》的關懷與希望
家明雜感：以人為鏡 《以色列鐵娘子：梅爾夫人》
影片簡評
單元連載：香港書68
星期日文學‧行江湖，寫西湖：從〈題臨安邸〉看南宋詩壇的遞變
{網絡安全達人}劉永昌 科技愈發達 黑客愈難搞 做好風險管理 諗定應變策略
餐桌共學：零味精酸菜魚 鹽殺大白菜 酸爽脆！
健康點部署：共享廚房蔬菜 逃離劏房 煮出健康好心情
ways of seeing：反璞歸真 不如一默 靜賞篆刻石頭記
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