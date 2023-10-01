不過，開始有人提出，就算夜市真的無法激活回去像從前，未必一定是壞事，今期便收到兩位關注氣候變化的學者寫齋藤幸平「去增長論（Degrowth）」的文章，呼籲社會反思，不要過度發展。

今期我們有少少變身，logo換了，陪伴一年由插畫師含蓄執筆的「星期日生活」插畫，換上了另一組由藝術家何倩彤設計，有顏色、肢體動作幅度大而且活潑的人仔，連石頭都會動的樣子，寄語讀者今年在復常路上多多強身健體。近年何倩彤積極推動文化人做運動，而漸漸城中人人也會將核心肌肉群等專有名詞講得琅琅上口，稍後加入由她主理的新專欄，會由文字了得的文化人書寫鍛煉體魄及各式運動的心得。

今期則先加入林凱敏的「豐饒海人」訪問系列，另有年輕得獎漫畫家Chivas Leung的新漫畫專欄《金魚囝》，新內容之後陸續有來。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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