明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

固本培元

【明報專訊】十一黃金周來的人多還是出外的人多？政府搞夜繽紛救市，電視新聞有準備前往內地度假的港人答記者，內地商場又大又年輕朝氣，反觀香港死氣沉沉；記者姚超雯找到一個反例，在一個關上門的舞室，幾個年輕人每到夜裏便會在此揮灑汗水和激情，故事聽上去有點像先前在這版刊出訪問的Lolly Talk，也是新一章香港流行文化的故事。讀者有興趣可以試跟記者的描述試下「打警報」，當幫自己打打氣。

不過，開始有人提出，就算夜市真的無法激活回去像從前，未必一定是壞事，今期便收到兩位關注氣候變化的學者寫齋藤幸平「去增長論（Degrowth）」的文章，呼籲社會反思，不要過度發展。

今期我們有少少變身，logo換了，陪伴一年由插畫師含蓄執筆的「星期日生活」插畫，換上了另一組由藝術家何倩彤設計，有顏色、肢體動作幅度大而且活潑的人仔，連石頭都會動的樣子，寄語讀者今年在復常路上多多強身健體。近年何倩彤積極推動文化人做運動，而漸漸城中人人也會將核心肌肉群等專有名詞講得琅琅上口，稍後加入由她主理的新專欄，會由文字了得的文化人書寫鍛煉體魄及各式運動的心得。

今期則先加入林凱敏的「豐饒海人」訪問系列，另有年輕得獎漫畫家Chivas Leung的新漫畫專欄《金魚囝》，新內容之後陸續有來。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞