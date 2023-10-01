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御宅藝的夜繽紛

【明報專訊】城市處處張燈結綵，入夜更見五彩斑斕，街上人頭湧湧，個個笑臉盈盈，似乎因疫情要戴口罩、有限聚令而不能隨意相聚的陰霾早已消散殆盡。然而，中秋節前一晚，灣仔海濱夜市和大坑舞火龍並行不悖之際，荔枝角公園體育館裏有班「打工仔」，一放工不是上街感受節日氣氛而是趕到排舞室揮動電子熒光棒練習，雙腳紮穩馬步，雙手大幅度且高速做出多組32拍的動作，燈光閃爍晃動的樣子竟讓人想起舞火龍，不也是一種「夜繽紛」？

日間是普通上班族，夜間搖身一變而為「御宅藝打師」，他們是去年與地下偶像團體「乙女新夢」一同登上亞洲國際博覽館「未來音樂祭TONE Music Festival」舞台的6人團體Laevatain。

原為應援動作 今成新式舞蹈

「御宅藝」（ヲタ芸，又作wota藝）意思是御宅族的藝術，是由日本的御宅族文化衍生而成的舞蹈，Laevatain成員小翔解釋，「御宅藝」起初是粉絲於台下為偶像「打call」應援來炒熱氣氛的動作。自2009年開始，有一群喜歡「御宅藝」的人聚集並嘗試把「御宅藝」的動作跟熒光棒結合成新式舞蹈，然後拍攝影片在網絡上載，掀起熱潮。「御宅藝」從此不再是單純的偶像應援，而是登上舞台的表演項目。表演御宅藝的人稱為「打師」，他們做不同動作的行為則叫「打藝」。

說着說着，原本要OT（超時工作）的團員阿銘緩緩走來，小翔喜出望外，甚是驚訝地問：「嘩！你走得甩啊？」阿銘只是微微點頭，剛下班的他看起來十分疲憊。成員還沒到齊，未正式開始練習，阿銘便把握時間，找一把椅子坐下來閉目養神。

每周訓練兩晚 周末忙「地下藝」

Laevatain基本上每星期周二和周四晚上9時練習，每次大約練兩小時，不過因各自有工作在身，不是人人都能準時到場。他們當中有人在餐廳工作，有人是倉務員，「一般返工返9至10個鐘」，小翔語帶輕鬆地說，像是從沒覺得工作完再練習很累。忍不住問他：「其實咁樣都好攰，你哋唔會想出去玩吓、輕鬆吓咩？」他認真地回答，成員們在周末各有各忙，「寧願平日攰啲，夜晚都嚟練習，因為光是拍攝一段3分鐘的御宅藝影片也須長時間練習」，以確保表演質素。

那麼，他們周末在忙什麼？小翔笑言：「去睇唔同地下偶像嘅live（現場表演）。」其實是換湯不換藥，他們只是換個場地和形式打藝，分別在於他們看現場表演時未必會拿着熒光棒，而是空手打藝和喊口號，這種方式稱為「地下藝」，而手執熒光棒表演則是「地上藝」。難怪他們忘了帶熒光棒練習也毫不慌張，原來是早已習慣空手打藝。

大概晚上10時，成員阿天和司徒陸續現身，練習正式開始。他們當晚練習日本雙人音樂組合YOASOBI的單曲《Idol》，正是近期大熱的日本動漫《我推的孩子》的片頭曲，動畫中兩名嬰兒整齊劃一地舞動橙紅熒光棒，正是參照御宅藝的其中一個具代表性動作「Romance（ロマンス）」的「Romanchikku（ロマンチック）。

小翔仔細地解釋，做「Romance」動作前要先打「Romance警報」，即左手指向左上方，右手打圈，表示他們要開始打「Romance」的歌技，它是由鐘擺一樣的揮手動作組合而成，而「Romanchikku」則用手臂旋轉畫大圈代替「Romance」雙手晃動的部分。動作看上去如動漫人物在使出技能的模樣，不過他們今次打「idol」沒有使用這兩個歌技。

成員按計劃好的企位站開，拿着電子熒光棒的小翔「打頭陣」站在最前，阿天和司徒則分別站在左後和右後的位置，成一個三角形。為了向記者展示更好的舞台效果，電子熒光棒壞了的司徒和阿天以手機電筒代替。「啪」一聲排舞室的燈全數熄滅，《idol》前奏剛起，方才的玩笑聲戛然而止，各人像川劇變臉般快地進入表演狀態，一臉嚴肅的看着眼前的鏡，專注地聽音樂，默默數着節拍。

2分鐘表演「累癱了」

他們雙手揮動像躍出水面的海豚般，做出「御宅藝」最傳統且廣為人知的動作「OAD」（Over Action Dolphin的簡稱），完成一組「OAD」後便開始打副歌技，即通常在副歌部分做的動作。短短2分鐘內做了至少6組32拍的動作，燈光閃爍不停令人炫目，節奏之緊湊讓人好奇他們不會「手抽筋」嗎？連續練習兩三次後，小翔汗流浹背，司徒氣吁吁，阿天和阿銘相繼倒地，完美解釋何謂「累癱了」，拿着手機電筒的阿天更是舒一口氣：「還好（手機）沒有飛出去。」話說他們初期練習曾一時失手，熒光棒從大樓的3樓跌落地下泳池，「還好沒砸到人」，小翔說，現在他們已練得十分穩健。

小翔告訴記者，他們每次表演都消耗大量體力，搞笑形容是「缺氧運動」，長期練習容易造成肌肉勞損，對身體帶來一定的負擔，他們經常要看中醫、跌打師傅，去做復建等，曾有成員試過「隻手半甩骱，就嚟甩骱，但又未甩晒咁樣」。

從表演動作齊整合拍，以至每首表演歌曲都有度身訂做的結尾動作，可見出他們把「御宅藝」看待為表演藝術的認真和投入。小翔樂見動漫《我推的孩子》走紅，令更多人認識和接觸「御宅藝」，漸理解「御宅藝」可以是一種表演形式，而不是「毒毒（獨男）」的行為。

沒想過從台下觀眾變台上舞者

2017年成團只為拍攝歌曲《Megu Megu ☆ Fire Endless Night》的「御宅藝」影片，本來無心想要登台表演，是什麼讓他們堅持下去？小翔思索半晌，說「是牽絆」，背景各異的成員們一起努力打藝多年，已漸有默契，大家只有一個共同身分，那就是「御宅藝打師」。若沒有Laevatain這個團體，他們或許只是「都鍾意追地下偶像」。小翔坦言，他早已沉醉於打御宅藝的日常，平日不練習的話反而渾身不自在，「好似少咗啲嘢咁，御宅藝已經成為我人生的一部分」。說到這裏，他感慨萬千，表示若拋開御宅藝打師的身分，「我都係一個普通的上班族」，無法走上亞博如此大的舞台表演。去年在亞博能跟自己的偶像「乙女新夢」同台再次表演《Megu Megu ☆ Fire Endless Night》，對他們來說意義重大，「從來都沒想過會由台下觀眾變成台上的表演者」。

小翔突然說出一番豪言壯語：「我猜我至死也不會忘記我是御宅藝打師這個身分。」

晚上11時，場地租用時間完結，他們要趕緊收拾物品並還原場地，司徒說：「快點，會被趕的。」大家都急匆匆離開，他們的「夜繽紛」就這樣拉下帷幕。

文˙姚超雯

圖•鄧家烜

編輯•王翠麗

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