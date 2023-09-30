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大圍走入「京町家」按摩鬆一鬆

【明報專訊】港鐵大圍站上蓋商場圍方（The Wai）早前開幕時出現迫爆場面，它不但是大圍區內唯一大型商場，亦引入不少新進品牌，無論食買玩或是放鬆身心靈，都有不少選擇。

焦點1：$488歎70分鐘王牌療程套餐

逛街shopping少不免行到腳軟，如果可以立即按摩鬆一鬆就最好不過！2020年於何文田起家的本地自創品牌松．Sung，今次進駐圍方，全新分店佔地3000平方呎，沿用何文田本店的傳統京町家（京都古民宅）設計風格，給人一種悠閒、舒適的日系感覺。12間按摩獨立房間中，有4間雙人房及8間單人房，部分房間更有落地玻璃窗，面向商場草地平台，日間有舒適的自然光，晚上可邊看夜景邊按摩，非常寫意！

店內主要提供中式頭肩頸或足底按摩服務，除了各種單點項目，亦有一個自由選擇的按摩組合，如70分鐘的王牌養生套餐（$488），包括20分鐘汗蒸溫熱排毒足浴桶及頭肩頸按摩，而隨後的50分鐘為自選項目，客人可根據需要選擇足底按摩、全身指壓、全身推油或熱石能量深層按摩等。店內另設美容部提供各種護膚保養療程，是為身心充電的好地方。

松．Sung Massage

地址：圍方4樓421至422號舖

網址：www.sung.com.hk/tai-wai/massage

焦點2：品味「新鮮咖啡」 買生豆即炒

「野田珈琲生豆專門店+焙煎」去年登陸灣仔後，掀起一片「新鮮咖啡」熱；今年再攻入圍方，繼續提供一站式選購咖啡生豆及焙煎服務。新店依然以日本傳統建築為設計主題，設有咖啡生豆售賣區、「新鮮焙煎」房、咖啡吧枱及「野甜屋」洋食甜品部用餐區。店內其中一堵波浪形狀設計的特色牆，擺放各式咖啡瓷杯及咖啡冲煮工具以供選購。

顧客在售賣區購買咖啡生豆後，會有專人在「新鮮焙煎房」處理一連串工序：先篩走有瑕疵的豆，再把「好豆」入爐，炒燶的亦會棄掉，讓大家拿走最完美的咖啡豆回家享用。喜歡堂食的亦選擇甚多，多款日系風格創意甜品如日式厚鬆餅、慕絲蛋糕、焙茶tiramisu等，不但造型精美，味道亦佳。比如日式厚鬆餅不屬於空氣感重、入口即融的一類，但咬下去卻非常軟腍；焙茶tiramisu亦分量十足，配上本地傳統品牌「華茶館」的茶粉，茶香味濃。咖啡選擇更是五花八門，單是咖啡豆也有專屬餐牌，店員亦會主動提供意見，無論fruity或nutty亦有不少選擇，總能找到一款合你心意。●

野田珈琲生豆專門店+焙煎

地址：圍方3樓325號舖

查詢：2146 1268

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