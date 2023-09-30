新商場如此多fun 舊啟德機場粉紅機艙上雲霄

連接港鐵啟德站的AIRSIDE剛於周四（28日）開幕，由於建於舊啟德機場原址，其設計、展覽與商戶產品自然與「飛」離不開關係。由即日至11月中旬，商場以「Up In AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的開幕活動，包括「想飛」主題展覽、單引擎小型飛機「小獵犬100型」展示等。

當中必玩的要數飛行體驗主題區「Up In AIRSIDE」，活動適合任何年齡、性別，集打卡、飲食、玩樂於一身。參加者可以在佈置成機場和機艙的場景打卡，再品嘗由人氣咖啡店HOOMAN主理的特色小吃當作飛機餐，還可體驗3種與「飛」 有關的遊戲，包括模擬飛行、無人機足球及投擲紙飛機遊戲，以不同方式一嘗衝上雲霄的滋味。除了付費參加，現時只要在商場內消費滿指定金額亦可免費參與。

AIRSIDE面積達70萬平方呎，要逛完整個商場，少點腳力也不行。場內約有40間餐飲食肆，中、日、西式美食應有盡有。部分特色烘焙店、輕食咖啡室等更推出特別版美食，如主打乳酪雪糕的Smile特別創作了以舊啟德機場為設計靈感的Let's Fly乳酪雪糕；肉桂卷專門店Cinnabon則罕有推出鹹點餡料如煙肉西蘭花、芝士番茄等一口小吃。如果你喜歡shopping的話就更興奮，皆因這裏集合了多個本地及國際品牌、體驗式零售商舖，各種生活所需樣樣齊備，如設有7間影院的MCL AIRSIDE戲院，逾12,000平方呎的日本生活品牌無印良品，首次在亞洲開設體驗式概念精品店的Nespresso咖啡，台灣設計購物網站Pinkoi期間限定店，讓主人與寵物一同「理髮」的HOLA il colpo Hair & Pets等，足夠逛足一整天。

焦點1：夢幻「機艙」打卡 玩飛行遊戲

Up In AIRSIDE的1小時體驗，是集合吃喝玩樂於一身的「飛行」旅程，非常緊湊。各位「乘客」先於證件相照相機拍下證件照，貼於護照設計的單張上，之後便可在「貴賓室」換領人氣咖啡店HOOMAN主理的特色食品，如：冬甩士多啤梨奶昔、Blue Lemonade和士多啤梨熱狗等。享用「飛機餐」之前，別忘記於巨型航班信息顯示板前打卡，之後便可走入全粉紅色的機艙。打完卡後，「乘客」可轉換身分成為「機師」，接受一連串飛行挑戰！首先是AIRSIDE與展翅飛行學會合作的模擬飛行體驗，各位「實習機師」可以在1對1專人教授下，透過儀器模擬飛行駕駛。由於活動限時10分鐘，為節省時間，體驗省略了複雜的起飛程序，讓「實習機師」一開始便可盡情投入空中飛行。而其後的無人機足球比賽及紙飛機過三關亦各佔10分鐘，均屬對戰遊戲。

Up In AIRSIDE - 飛行體驗主題區

日期：即日至11月12日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：AIRSIDE 2樓216及217號舖

收費：1小時飛行探索體驗$180；同日商場內以電子貨幣消費滿$500，可換領1張1小時飛行探索體驗門票，消費滿$800可換領2張；另設$80/30分鐘夢幻飛躍旅程，包證件照片攝影1張、Up In AIRSIDE貴賓專區輕食或飲品1份及進入夢幻機艙裝置

購票及預約：經南豐手機應用程式（NF Touch）購票、換領體驗門票及預約

網址：bit.ly/468DeMn

焦點2：專家教揀咖啡

咖啡品牌Nespresso開設亞洲首間體驗式概念精品店，除了有各種咖啡產品，稍後還會開辦咖啡工作坊。

客人選購咖啡時，可獲得咖啡專家的專業意見，並在試飲區品嘗不同口味的咖啡。較特別的是銷售店旁的可持續循環系統RE:FARM示範室，工作人員會示範使用回收機，把咖啡膠囊與咖啡渣分離，店內亦展示了鋁材分解後所製作的產品，以及用咖啡渣轉化為堆肥所種植的植物。

地點：AIRSIDE 2樓219及224號舖

焦點3：掃SOU•SOU聯乘產品

台灣設計購物網站Pinkoi開設期間限定「Pinkoi秋日博品店」，暫時預計為期1個月，當中有大量與日本京都文創品牌SOU•SOU推出的聯乘系列，包括旅行袋、文具、家品、寵物用品等。

地點：AIRSIDE 2樓226號舖

焦點4：看展覽「哈哈笑」

開幕期間，商場與來自不同界別的人氣品牌合作，包括連串結合休閒及音樂的活動如周末生活市集、SMILEY MOMENT打卡展覽等。

地點：AIRSIDE G樓露天廣場

焦點5：歎乳酪雪糕Let's Fly

部分輕食及烘焙店均推出AIRSIDE特別版食品，如乳酪雪糕店Smile以舊啟德機場為設計靈感，推出Let's Fly乳酪雪糕。●

地點：AIRSIDE B1樓B118號舖

文：顏燕雯

模特兒：劉俊亨

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com